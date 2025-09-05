La Selección de Francia consiguió un triunfo clave frente a Ucrania en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 (0-2). Sin embargo, la gran noticia fue el nuevo hito alcanzado por Kylian Mbappé, quien marcó y alcanzó un registro histórico que lo coloca entre los más grandes jugadores de les bleus.

Con su anotación, el delantero del Real Madrid llegó a 51 goles con la selección francesa, igualando a Thierry Henry como segundo máximo goleador histórico. Ahora solo lo supera Olivier Giroud, con 57 tantos. A sus 26 años, Mbappé está a seis goles de convertirse en el máximo artillero de todos los tiempos de Francia, consolidándose como una leyenda viva del fútbol galo.

El tanto contra Ucrania le permitió a Mbappé alcanzar a Thierry Henry, uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol francés. Ambos suman 51 goles, compartiendo el segundo lugar en la tabla de goleadores históricos.

Este logro ratifica la capacidad goleadora de Mbappé, quien debutó con la selección absoluta en 2017 y desde entonces se convirtió en líder indiscutible de la nueva generación de Francia.

Tabla de máximos goleadores históricos de Francia

El gol de Mbappé no solo sirvió para ganar un partido de Eliminatoria, también modificó la lista de artilleros históricos de la selección francesa:

Olivier Giroud: 57 goles

Thierry Henry: 51 goles

51 goles Kylian Mbappé: 51 goles

51 goles Antoine Griezmann: 44 goles

44 goles Michel Platini: 41 goles

41 goles Karim Benzema: 37 goles

Mbappé ya comparte puesto con Henry y tiene la mira puesta en Giroud, un récord que parece tener los días contados si mantiene su promedio goleador actual.

Números de Mbappé en su carrera profesional

Más allá de lo conseguido con Francia, los registros de Mbappé en su carrera profesional son extraordinarios. Hasta la fecha suma:

381 goles en 521 partidos oficiales

167 asistencias repartidas en clubes y selección

Su promedio de participación directa en goles lo sitúa entre los futbolistas más determinantes del mundo. A sus 26 años, Mbappé ya presenta cifras comparables con las grandes leyendas del fútbol.

Impacto de Mbappé en los Mundiales con Francia

Mbappé ha demostrado ser decisivo en torneos internacionales con Francia:

En el Mundial de Rusia 2018 fue protagonista del título, marcando en la final frente a Croacia.

fue protagonista del título, marcando en la final frente a Croacia. En el Mundial de Qatar 2022 terminó como máximo goleador con 8 tantos, incluido un hat-trick en la final frente a Argentina.

Su capacidad de aparecer en los escenarios más importantes lo convierte en referente absoluto de la selección francesa.

Mbappé frente al récord de Olivier Giroud

Con 57 goles, Olivier Giroud continúa como máximo anotador en la historia de Francia. Sin embargo, Mbappé ya se encuentra a solo seis tantos de superarlo.

La diferencia, sumada a la juventud y el promedio goleador de Mbappé, hace que la expectativa por ese nuevo récord sea enorme. Incluso el propio Giroud reconoció en varias entrevistas que tarde o temprano el capitán de les bleus lo superará.

Qué significa este récord para Mbappé y Francia

Alcanzar los números de Thierry Henry significa mucho más que un registro estadístico. Henry fue campeón mundial en 1998 y bicampeón de Europa en 2000, un símbolo del fútbol francés. Que Mbappé ya lo iguale en goles con apenas 26 años demuestra la magnitud de su carrera y su impacto en les bleus.

Este récord también confirma que Mbappé no solo brilla en clubes, sino que responde siempre con la selección, consolidándose como un ídolo generacional.

Expectativa de Mbappé rumbo al Mundial 2026

Con Francia encaminada en las Eliminatorias y Mbappé en plenitud, el Mundial 2026 aparece como la próxima gran vitrina para seguir ampliando su legado. Si logra superar a Giroud antes de la cita, llegaría como el máximo goleador histórico de la selección y con el desafío de sumar un nuevo título mundial a su carrera.

El gol frente a Ucrania y el récord alcanzado confirman que Kylian Mbappé ya es una leyenda viva de la Selección de Francia, un futbolista destinado a seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol mundial.