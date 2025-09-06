El inicio de la Eliminatoria Europea rumbo al Mundial 2026 trajo otro registro histórico para Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid marcó con la Selección de Francia y alcanzó los 51 goles internacionales, cifra que lo sitúa entre los máximos artilleros europeos en activo.

A sus 26 años, Mbappé ya comparte lista con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski o Harry Kane, consolidándose como uno de los referentes goleadores de la actualidad.

Ranking de goleadores europeos activos con selecciones

Así está la tabla de goleadores europeos en activo con sus selecciones nacionales:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 138 goles Romelu Lukaku (Bélgica): 89 goles Robert Lewandowski (Polonia): 85 goles Harry Kane (Inglaterra): 73 goles Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina): 68 goles Aleksandar Mitrovic (Serbia): 62 goles Olivier Giroud (Francia): 57 goles Kylian Mbappé (Francia): 51 goles Memphis Depay (Países Bajos): 50 goles

Cristiano Ronaldo, máximo goleador europeo en selecciones

El primer lugar de este ranking lo ocupa Cristiano Ronaldo, que con 138 goles en 206 partidos con Portugal es el máximo anotador histórico a nivel mundial. Su vigencia, pese a superar los 39 años, lo mantiene como una leyenda viva que difícilmente será alcanzada en el corto plazo.

Romelu Lukaku y Robert Lewandowski en el podio

En el segundo puesto aparece Romelu Lukaku con 89 goles para Bélgica, mientras que el tercero lo ocupa Robert Lewandowski, delantero polaco con 85 anotaciones. Ambos han sido líderes absolutos de sus selecciones y mantienen promedios goleadores altísimos, que les permiten sostenerse en lo más alto de Europa.

Harry Kane, el goleador histórico de Inglaterra

El cuarto lugar es para Harry Kane, que suma 73 goles con Inglaterra. Su regularidad en la Premier League y en torneos internacionales lo posicionan como uno de los delanteros más confiables de la última década. Con 31 años, aún tiene margen para seguir aumentando su registro.

Edin Dzeko y Aleksandar Mitrovic: referentes balcánicos

El quinto puesto lo ocupa Edin Dzeko, histórico delantero de Bosnia y Herzegovina con 68 goles internacionales. Muy cerca aparece Aleksandar Mitrovic, ariete serbio que ya suma 62 tantos y continúa siendo el máximo referente ofensivo de su selección.

Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia

En la séptima posición se encuentra Olivier Giroud, actual máximo artillero de la Selección Francesa con 57 goles. El delantero ha sido clave en la etapa dorada de Francia, incluyendo el título mundial de 2018. Sin embargo, el récord de Giroud está en riesgo por la irrupción de Mbappé.

Kylian Mbappé ya suma 51 goles con Francia

El octavo lugar del ranking lo ocupa Kylian Mbappé, que con 51 goles internacionales ya igualó a Thierry Henry en la historia de Francia y quedó a solo seis tantos de Giroud. Su edad y promedio goleador lo convierten en el gran candidato a convertirse en el máximo artillero francés en los próximos meses.

Además, Mbappé ya se ubica entre los diez goleadores europeos activos más prolíficos, siendo el más joven de todos los nombres de la lista.

Memphis Depay, líder de Países Bajos en la actualidad

El noveno puesto corresponde a Memphis Depay, quien suma 50 goles con la Selección de Países Bajos. Su papel ha sido determinante para mantener al equipo neerlandés en la élite del fútbol europeo tras el retiro de figuras como Robin van Persie y Arjen Robben.

El futuro de Mbappé en el ranking de goleadores europeos

La presencia de Mbappé en esta lista es aún más llamativa por su edad. Con apenas 26 años ya está cerca de superar a Olivier Giroud y perfila su camino hacia puestos mucho más altos en el ranking continental.

Si mantiene su promedio actual con Francia, Mbappé podría superar los 80 goles en los próximos años y competir con nombres como Lewandowski o Lukaku. Su proyección lo coloca como el heredero natural de Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo de selecciones.