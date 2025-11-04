Juventus recibe este martes a Sporting de Lisboa en la cuarta fecha de la Champions League, en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo. Los italianos llegan tras caer 0-1 ante el Real Madrid a finales de octubre, pero con nuevo aire en la Serie A después de dos triunfos consecutivos bajo el mando de Luciano Spalletti, quien asumió el cargo tras la salida del croata Igor Tudor.

En la otra orilla, el Sporting Clube de Portugal arriba motivado tras vencer al Olympique de Marsella y con el colombiano Luis Javier Suárez apuntando a la titularidad.

Juventus vs Sporting de Portugal: TV, transmisiones y horarios para VER HOY EN VIVO

España: 9:00 p.m. | Movistar Plus+

9:00 p.m. | Movistar Plus+ Colombia: 3:00 p.m. | ESPN 3 y Disney+

3:00 p.m. | ESPN 3 y Disney+ Argentina: 5:00 p.m. | ESPN

5:00 p.m. | ESPN México: 2:00 p.m. | Caliente TV

2:00 p.m. | Caliente TV Miami (EE. UU.): 3:00 p.m. | ViX Premium

Juventus, urgida de ganar en casa

La Juventus de Turín afronta una cita determinante en el Allianz Stadium por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, con la necesidad imperiosa de conseguir su primera victoria en la fase de grupos. Bajo la dirección de Luciano Spalletti, la Vecchia Signora suma apenas dos puntos, una cifra que la mantiene fuera de los puestos de clasificación y la obliga a reaccionar cuanto antes en el torneo continental.

El nuevo proyecto del técnico italiano empieza a mostrar señales de mejoría en la Serie A, donde acumula dos triunfos consecutivos, el más reciente frente al Cremonense (2-0). Sin embargo, la deuda sigue en Europa, donde el equipo registra dos empates y una derrota, resultados que lo sitúan en la parte baja del grupo y con la presión de sumar los tres puntos frente a su público.

Sporting CP, en racha y con confianza

Del otro lado, el Sporting Clube de Portugal atraviesa un momento brillante. El conjunto dirigido por Rui Borges llega con cinco victorias consecutivas en su liga local y un rendimiento ascendente en Champions, donde suma seis puntos tras imponerse 2-1 al Marsella. Su dinámica ganadora lo coloca como un rival incómodo y con argumentos sólidos para desafiar a los italianos.

El equipo verde y blanco ha encontrado equilibrio entre defensa y ataque. El colombiano Luis Javier Suárez se ha consolidado como referencia ofensiva, mientras Pedro Gonçalves comanda el mediocampo con inteligencia táctica. La combinación de velocidad, presión alta y efectividad le ha permitido al Sporting ubicarse entre los más regulares del certamen.

Spalletti ajusta piezas para sobrevivir en Europa

Consciente del contexto, Luciano Spalletti prepara un once de alto compromiso táctico. La Juventus apostará por sostener su bloque desde la seguridad de Michele Di Gregorio en el arco, el liderazgo de Pierre Kalulu en defensa y el despliegue físico de Khephren Thuram en el mediocampo. En punta, Dušan Vlahović es la gran esperanza goleadora, llamado a reencontrarse con el gol y devolverle confianza a una afición exigente que no tolera más tropiezos europeos.

Duelo con historia y urgencia

Aunque el historial reciente favorece ligeramente a la Juventus en Turín, el contexto es distinto. El Sporting llega con seis partidos sin perder y el impulso emocional que otorgan los buenos resultados. El club portugués quiere aprovechar las dudas del conjunto italiano y dar un golpe que lo acerque a los octavos de final, mientras la Vecchia Signora busca evitar un nuevo tropiezo que comprometa su continuidad en la Champions League.