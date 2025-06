Mientras la Selección Colombia intenta pasar la página tras el empate frente a Perú, se confirmó una baja sensible para el partido frente a Argentina: Jhon Jáder Durán fue desconvocado por una molestia física que lo deja fuera del grupo. Aunque inicialmente circularon versiones sobre un altercado interno, tanto el jugador como sus compañeros lo desmintieron. Sin embargo, su salida reavivó la polémica en el entorno del equipo nacional a solo días de un duelo clave en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Jhon Durán se retiró de la concentración por molestias lumbares

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que Jhon Durán no continuará concentrado con la Selección Colombia tras presentar una “recidiva del dolor lumbar” que lo inhabilita para disputar el compromiso ante Argentina este martes 10 de junio. El delantero de Al-Nassr fue descartado mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.

𝗣𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝘀 𝗳𝗶́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝗝𝗵𝗼𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗗𝘂𝗿𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 🔗https://t.co/Sb2I8JzWj7#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/7CL27tf1gN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2025

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que Jhon Jáder Durán, de Al-Nassr F.C., deja la concentración debido a una recidiva del dolor lumbar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó la FCF.

El texto finaliza con un mensaje de respaldo: “El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Jhon una pronta recuperación y su regreso a la actividad deportiva”. Así, el atacante se perderá el duelo ante la campeona del mundo, dejando a la Tricolor con una baja más en la zona ofensiva.

¿Hubo pelea? La polémica que estalló tras el partido contra Perú

La salida de Durán se produce luego de que se encendieran los rumores sobre una presunta pelea en el camerino tras el empate sin goles ante Perú. El periodista Paolo Arenas afirmó que el atacante “entró insultando” al vestuario y llegó a increpar físicamente al técnico Néstor Lorenzo, situación que habría obligado la intervención de James Rodríguez y Jefferson Lerma.

No obstante, tanto James como Durán desmintieron públicamente estas acusaciones. “¿Pelea con quién? No, hombre, falso. Es totalmente falso, todo lo que se ha dicho fuera. Tenemos que estar juntos y mandar vibras buenas”, dijo James en zona mixta. Por su parte, Durán fue enfático: “Nadie habló con nadie dentro. Está bien decir cosas de dentro del campo, pero ya inventar fuera no me parece adecuado”.

El delantero también hizo un llamado directo a los medios: “El periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad. No hay que inventar más de lo que pasa porque nadie pelea aquí con nadie”.

Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9. El show post-partido. pic.twitter.com/djWFOjGLyf — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 6, 2025

Lorenzo pierde una ficha clave para enfrentar a Argentina

La ausencia de Durán representa un nuevo desafío para Néstor Lorenzo, quien ya tenía las bajas de Luis Díaz por suspensión y Johan Mojica por lesión. El técnico argentino deberá reformular su esquema ofensivo con miras al choque contra Argentina, en el que Colombia se juega tres puntos valiosos en su camino hacia el Mundial.

Aunque Durán venía sumando minutos importantes y se perfilaba como titular, ahora su lugar podría ser ocupado por Juan Camilo “Cucho” Hernández, o incluso se contemplaría una variante táctica con Jaminton Campaz como extremo.

Con este panorama, Colombia buscará recomponer el rumbo tras tres empates consecutivos. El partido ante Argentina será una prueba de carácter para el equipo nacional, que necesita sumar para mantenerse en zona de clasificación directa.