Jhon Durán fue el gran protagonista del clásico del fútbol de Turquía, dejando una huella profunda en un partido que parecía perdido para el Fenerbahçe. El colombiano, que comenzó en el banco, rescató a su equipo en la última jugada del compromiso y evitó que Galatasaray se escapara en lo más alto de la Superliga turca. Su presencia, su potencia y su oportunismo cambiaron por completo la noche en el Saracoğlu Stadyumu, donde más de 45.000 personas ya habían asumido la derrota.

El cabezazo que salvó al Fenerbahçe

A los 27 minutos, la visita tomó la ventaja gracias al tanto de Leroy Sané, en un duelo tenso y cargado de historia. El Fenerbahçe no encontraba claridad y necesitaba variantes, por lo que el técnico Doménico Tedesco decidió enviar al campo a Jhon Durán al minuto 63, en lugar de Youssef En-Nesyri. El panorama no era sencillo: su equipo estaba por debajo en el marcador y el tiempo jugaba en contra.

Todo cambió al minuto 95. Cuando el partido agonizaba, un centro al área encontró al colombiano en el lugar preciso. Durán ganó en el salto y conectó un cabezazo violento, inesperado y letal que silenció a la defensa rival y desató la locura en las tribunas. Ese gol no solo rescató un punto, sino que evitó que Galatasaray ampliara su ventaja en la cima: ahora quedaron con 33 unidades los visitantes del Gálata y 32 para el Fenerbahçe, tras 14 fechas efectuadas.

La polémica previa por su suplencia

El clásico llegó rodeado de debate por la situación del atacante colombiano. Horas antes del partido, se discutía en Turquía si Jhon Durán debía ser titular o no, en medio de críticas por su falta de efectividad desde su llegada hace cinco meses. Su expulsión en la Europa League ante Ferencvaros, por un cabezazo a un rival, había reavivado los señalamientos y el delantero enfrentaba un ambiente dividido.

Una parte de la prensa otomana aseguraba que su jerarquía debía imponerse en un partido de este calibre. Para el periodista Sercan Hamzaoğlu, no había dudas: “Espero a Jhon Durán como delantero en el derbi”. Para él, el esquema del club no favorecía a En-Nesyri y el colombiano ofrecía mejores alternativas, especialmente por el tipo de juego que necesita el equipo.

Otro análisis llegó desde Ridvan Aksu, quien consideró que la idea de Tedesco podía incluir a Durán para sostener el balón en campo rival y aprovechar los balones largos. Según su visión, comenzar con el colombiano era estratégico, pues permitiría luego el ingreso de Talisca cuando la defensa de Galatasaray perdiera intensidad física.

De la crítica a la reivindicación

Lo que estaba en duda antes del clásico terminó respondiéndose en la cancha. Jhon Durán pasó de centro de polémica a figura determinante en un duelo que se vive con máxima intensidad en Turquía. Su gol, su capacidad de impacto inmediato y su protagonismo en el momento más delicado del partido lo devuelven al foco positivo, justo cuando su rendimiento era tema de discusión nacional.

En una noche vibrante, el colombiano dejó claro que tiene herramientas para responder en los choques grandes y que, aun sin ser titular, puede cambiar un partido de alta tensión. Su cabezazo al 95 ya queda registrado como una de esas acciones que alimentan la eterna rivalidad entre Fenerbahçe y Galatasaray, y que mantienen viva la pelea por el título en un campeonato que está más apretado que nunca.