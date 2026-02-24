La sorpresiva salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica de River Plate dejó a los hinchas “millonarios” en estado de shock. No se trata de un entrenador más: el ‘Muñeco’ es una de las máximas leyendas del club, múltiple campeón como jugador y ganador de 14 títulos como DT. Su despedida marca el cierre de un ciclo histórico, aunque el segundo proceso al mando del equipo ya mostraba señales de desgaste por los malos resultados.

Quien asuma el cargo deberá cargar una mochila pesada. Y aunque la dirigencia venía manejando nombres en silencio, en las últimas horas surgió uno que sorprendió incluso fuera de Argentina: el de Javier Marcelo Gandolfi.

El perfil de Javier Gandolfi que seduce en River

Con 45 años y actualmente en condición de libre tras su paso por Atlético Nacional, Javier Gandolfi aparece como una alternativa que gusta dentro de un sector específico de la dirigencia. Su propuesta futbolística encaja con el paladar histórico del club: fútbol de posición, circulación rápida de pelota y protagonismo constante.

El ‘Cobija’ apuesta por equipos que se apropian de la esférica sin importar el rival. Esa idea, basada en el control y la iniciativa, coincide con la identidad que históricamente ha defendido River Plate.

El requisito clave del presidente Di Carlo

Hay un detalle que no es menor en esta búsqueda. El presidente del club, Stéfano Dante Cozza Di Carlo, quiere que el nuevo entrenador sea alguien nacido en el club o que haya defendido en algún momento de su carrera la camiseta de River como jugador.

Gandolfi cumple ambas condiciones. Tuvo su primera etapa como profesional en River entre 1998 y 2002, y luego regresó para un segundo ciclo entre 2004 y 2025. Se desempeñó como zaguero central por izquierda o lateral por ese mismo sector. Conoce la interna, el peso simbólico de la camiseta y la dinámica política de un club con intenso movimiento dirigencial.

Ese conocimiento interno suma puntos en un contexto donde no cualquiera puede asumir la transición post-Gallardo.

Gandolfi, el“tapado” que revelaron periodistas cercanos al club

En el programa de streaming Y ya lo vé, los periodistas Hernán Castillo y Nicolás Distasio mencionaron a Gandolfi como uno de los nombres “tapados” que circulan en la dirigencia.

Sin embargo, aclararon que corre desde atrás y no figura entre los tres principales candidatos. Según ambos comunicadores, muy cercanos a la interna fina del club, quien habría propuesto su nombre fue el dirigente Matías Patanian, hombre cercano tanto al presidente Di Carlo como al manager deportivo, Enzo Francescoli.

El dato confirma que el ‘Cobija’ está en carpeta, aunque aún sin el impulso definitivo.

Eduardo Coudet, el gran favorito

La realidad marca que el principal apuntado es Eduardo Coudet, actual entrenador del Alavés de España. El ‘Chacho’ tendría una cláusula de salida que podría activarse si River formaliza el interés.

Por estas horas, Di Carlo tendría prácticamente cerrado su arribo. Solo en caso de que esa negociación no prospere, comenzarían a tomar fuerza otras opciones como Hernán Crespo o Santiago Solari.

Ese escenario complica seriamente las posibilidades inmediatas de Gandolfi.

De qué depende realmente la llegada de Gandolfi

El nombre de Javier Gandolfi está sobre la mesa, pero lejos aún de ser prioridad. Su eventual llegada dependería de un efecto dominó en el que hasta tres candidatos tendrían que caerse.

Consciente de ello, el propio entrenador se mostró abierto en las últimas horas a negociar con Vasco da Gama, club brasileño que acaba de despedir a Fernando Diniz y lo tiene entre sus principales opcionados para asumir.

Hoy, la opción River parece lejana, aunque no imposible. Todo dependerá de cómo se mueva la dirigencia en las próximas horas y de si el plan principal logra concretarse. En Núñez, la sucesión de Gallardo no admite errores, y cada decisión puede marcar el rumbo del próximo ciclo.