La Selección Colombia se juega un partido clave este martes 25 de marzo ante Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Más allá de la urgencia por los tres puntos, hay un detalle particular que llama la atención en este compromiso: el regreso de James Rodríguez al estadio Metropolitano de Barranquilla, un escenario donde ha sido tratado como ídolo, pero que hoy podría recibirlo con sentimientos encontrados.

El fallido fichaje de James Rodríguez por Junior de Barranquilla

A principios de 2025, el nombre de James Rodríguez estuvo fuertemente ligado al Junior de Barranquilla. Luego de su salida del Rayo Vallecano, el volante colombiano negoció directamente con la familia Char, dueña del club, para concretar su llegada a la Liga BetPlay. Sin embargo, tras una semana de intensas conversaciones, el ’10’ decidió rechazar la oferta y firmar con el Club León de México.

La decisión generó malestar entre los hinchas del Tiburón, especialmente después de que el exsenador Fuad Char, propietario del equipo, revelara los esfuerzos económicos y logísticos que hicieron para ficharlo. En redes sociales, muchos aficionados prometieron silbar y abuchear a James Rodríguez si volvía a pisar el Metropolitano con la camiseta de la Selección.

El particular contexto del partido ante Paraguay en el Metropolitano

La Selección Colombia llega a este compromiso en un momento complicado. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula tres derrotas consecutivas ante Uruguay, Ecuador y Brasil, lo que ha encendido las alarmas en la afición. Con 19 puntos en la tabla, la ‘Tricolor’ está obligada a sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por la clasificación al Mundial.

En este contexto, el recibimiento a James Rodríguez en el Metropolitano es incierto. Si bien algunos hinchas de Junior podrían cumplir su promesa de abuchearlo, también es posible que el momento crítico del equipo haga que el apoyo sea total hacia el capitán de la Selección.

La hermana de James encendió la polémica con Junior en redes sociales

El regreso de James Rodríguez a Barranquilla no pasó desapercibido para el Junior de Barranquilla. Desde las redes sociales del club, se publicaron una serie de imágenes acompañadas de la canción «El Rey» de Vicente Fernández, con la frase «Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste». El mensaje fue interpretado como una indirecta para el volante colombiano, lo que generó controversia.

La reacción no tardó en llegar. Juana Valentina Restrepo, hermana de James, criticó la acción del club rojiblanco, afirmando: «En un mundo del fútbol lleno de violencia, me parece algo increíble que un club se preste para inculcar odio en los corazones de sus aficionados. ¡TENAZ!».

El legado imborrable de James Rodríguez en el Metropolitano de Barranquilla

Desde su debut en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, James Rodríguez ha sido pieza fundamental en la Selección Colombia, disputando cuatro procesos eliminatorios consecutivos (2014, 2018, 2022 y 2026). Bajo su liderazgo, la ‘Tricolor’ logró clasificar a dos mundiales y está cerca de un tercero.

Su relación con Barranquilla ha sido especial, consolidando un vínculo con la afición a lo largo de los años. Por eso, a pesar del cortocircuito con Junior, es probable que el calor de la hinchada colombiana termine por imponerse y reciba a James Rodríguez con el respeto y el apoyo que ha ganado en su trayectoria con la Selección.