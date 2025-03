La Selección Colombia se prepara para afrontar una nueva doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, y una de sus figuras, James Rodríguez, ha dejado declaraciones interesantes en una entrevista con el periodista español, Edu Aguirre. El capitán colombiano habló sobre la responsabilidad de llevar la mítica camiseta ’10’, la presión de representar a todo un país y su experiencia en la Copa América.

«Llevar la ’10’ es un sueño hecho realidad»

El talento de James Rodríguez lo ha convertido en uno de los referentes históricos de la Selección. Durante la charla con Edu Aguirre, el volante expresó lo que significa portar el número 10 del equipo nacional:

«Son cosas con las que sueñas desde niño y que quieres que pasen. Desde que me pongo la camiseta es algo único, tener a todo mi país detrás y ser el capitán de una generación muy buena es increíble. Como capitán intento que todos estén bien. Hablo con ellos para ver lo que les pasa e intento aconsejarles. No es solo ponerte el brazalete, me gusta ver que les está pasando fuera».

«La Copa América nos la sacaron de las manos»

Uno de los temas que no podía faltar era el balance de la Copa América 2024, donde Colombia llegó a la final y cayó ante Argentina.

«Hicimos una excelente Copa, en lo personal fue espectacular, queríamos el título y estuvimos cerca, pero por cosas externas no pudimos ser campeones de América. El árbitro no nos pitó dos penaltis y para mí uno de ellos era claro. En todos los partidos salieron los audios del VAR, pero en la final no, algo pasó raro. Llegamos en un buen momento, hicimos un gran partido, pero nos metieron el gol faltando tres minutos para ir a penales».

La presión de ser una estrella en Colombia

James es uno de los futbolistas más mediáticos del país y reveló cómo maneja la presión y la fama en su vida diaria.

«Es una presión buena porque es un sueño que siempre quise y hace que tenga ganas de jugar mejor. En Medellín no puedo salir a la calle, salgo a comer pero no a sitios donde hay mucha gente, sería imposible. Normalmente intento ir a restaurantes con zonas más reservadas».

Sobre la diferencia entre su fama en España y en Colombia, agregó:

«En España también la noto mucho, los madridistas me paraban por la calle y me preguntaban ‘¿por qué te fuiste?’. En el Madrid hice goles lindos y creo que por eso me tienen cariño».

«Antes las críticas me afectaban, ahora no las leo»

En un mundo donde los futbolistas están constantemente expuestos a los comentarios en redes sociales, James aseguró que ha aprendido a manejar la situación y evitar distracciones.

«Antes me afectaban, ahora ya no leo nada, no veo ‘X’ desde 2020, no uso Facebook, la única red que veo es Instagram y TikTok. Intento enfocarme en mí, ya sé cuando juego mal un partido y cuando hago las cosas bien, yo tengo autocrítica. El fútbol se ha vuelto muy resultadista, porque juegas mal y marcas un gol o haces un pase y ya parece que has jugado bien, me ha pasado en alguna ocasión».

«Me gusta jugar en estadios donde todos me pitan»

Por último, el mediocampista de Club León de México confesó que disfruta jugar en ambientes hostiles y cómo ha aprendido a gestionar las derrotas.

«No me gusta perder, pero intento separar las cosas cuando llego a casa y estoy con mi familia y mi gente. Cuando estaba en el Madrid aprendí a manejar todas estas cosas porque siempre estaba en el foco. Antes cuando leía cosas también me motivaba porque pensaba ‘voy a callar bocas’. Me gusta jugar en estadios donde todos me pitan».