Inter Miami CF cerrará la semana con acción en la temporada regular de la MLS, cuando reciba al New England Revolution este sábado 4 de octubre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Además, tras el pitazo final, el club rendirá un homenaje especial a Sergio Busquets, quien se despedirá de la actividad profesional al final de la temporada 2025. Será una noche doblemente emotiva para los fanáticos del Inter Miami.

Horarios y dónde ver HOY al Inter de Miami con Messi

Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m.

8:30 p.m. México: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Miami: 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 1:30 a.m. del domingo

El partido se disputará en el Chase Stadium y se transmitirá en exclusiva por AppleTV+, a través de la suscripción al MLS Season Pass, disponible en todo el mundo.

Messi lidera a un Inter Miami ya clasificado a los Playoffs

El conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino busca reponerse de la derrota 3-5 sufrida ante Chicago Fire FC el pasado martes, en un duelo donde Luis Suárez anotó doblete y Tomás Avilés marcó el otro tanto. A pesar del traspié, el club se mantiene cuarto en la Conferencia Este con 56 puntos, producto de 16 victorias, 7 derrotas y 8 empates, y ya tiene asegurada su presencia en los Audi MLS Cup Playoffs 2025.

El ataque del Inter Miami ha sido una de las armas más letales de la temporada. En total, el equipo ha convertido 68 goles, de los cuales 54 han sido obra de sus delanteros, extremos y volantes ofensivos.

Lionel Messi es el máximo goleador del conjunto y de toda la MLS, con 24 goles, liderando la carrera por el Botín de Oro presentado por Audi. Le siguen Tadeo Allende y Luis Suárez, ambos con 9 goles, mientras que Telasco Segovia acumula 7 tantos.

Leonardo Campana: un reencuentro especial

Este compromiso podría marcar el reencuentro de Leonardo Campana con su exequipo, ya que el atacante ecuatoriano actualmente milita en el New England Revolution.

Historial entre Inter Miami y New England Revolution

Será el décimo enfrentamiento entre ambos clubes en la historia de la MLS. Hasta el momento, Inter Miami domina la serie con seis victorias, mientras que New England ha ganado tres. El equipo de Florida llega con tres triunfos consecutivos sobre los Revs, incluido el 1-2 conseguido como visitante en julio.

New England Revolution sin margen de error

Los Revs llegan a este duelo tras vencer 2-0 al Atlanta United, pero su situación es compleja: acumulan 9 victorias, 15 derrotas y 8 empates, con 35 puntos, ocupando el puesto 11 en la Conferencia Este, ya sin opciones de clasificar a los Playoffs.

El español Carles Gil ha sido el jugador más destacado del equipo de Massachusetts, con 10 goles y 12 asistencias, sosteniendo el rendimiento de un plantel que atraviesa una temporada irregular.