Inter Miami escribió una página inédita en la MLS al conquistar el primer título de su historia con una actuación sólida, contundente y comandada por un Lionel Messi que sigue ampliando su leyenda. El equipo de Javier Mascherano venció 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y cerró una campaña histórica que consolida su proyecto deportivo.

El partido del título: dominio, reacción y jerarquía

Las Garzas golpearon rápido gracias a una acción colectiva que inició Messi por derecha, continuó con Rodrigo De Paul y terminó en un centro de Tadeo Allende que, tras un desvío de Édier Ocampo, se transformó en el 1-0. Durante la primera mitad, Inter Miami impuso ritmo y control, obligando al rival a replegarse.

En el inicio del complemento, los canadienses reaccionaron. Thomas Müller adelantó líneas y su equipo encontró el empate con una acción profunda que Ali Ahmed definió para el 1-1. Ese tramo del juego exigió al equipo de Mascherano, que encontró tranquilidad en su figura principal.

Messi recuperó una pelota clave ante Andrés Cubas y, en la misma jugada, asistió a De Paul para el 2-1, una muestra del peso competitivo del argentino. Ya en la última jugada del partido, el capitán volvió a asistir —esta vez a Tadeo Allende— para el 3-1 definitivo. Con ese gol, Inter Miami selló una final que manejó con autoridad.

Messi agranda su leyenda: el récord absoluto de títulos

El triunfo no solo representa un hito para el club: también significa el título número 48 en la carrera de Lionel Messi, el futbolista con más campeonatos oficiales en la historia. Su impacto en Inter Miami ha sido determinante desde su llegada: presencia, liderazgo, goles, asistencias y un nivel de regularidad que elevó al equipo a estándares inéditos.

Los 48 títulos de Messi: un palmarés sin comparación

La carrera del argentino reúne conquistas en todos los niveles del fútbol mundial:

Barcelona (35 títulos):

Un ciclo irrepetible con 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Una era que marcó a toda una generación.

PSG (3 títulos):

2 Ligue 1 y 1 Trophée des Champions en un ciclo breve, pero efectivo.

Inter Miami (4 títulos):

Copa MLS 2025, Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 y Conferencia Este 2025, todos con Messi como figura y líder del proyecto.

Selección Argentina (6 títulos):

Mundial Sub-20, Medalla de Oro Olímpica, Copa del Mundo, dos Copas América y Finalissima.

Messi en Inter Miami: transformación total del proyecto

En apenas dos años, el impacto del 10 cambió el rumbo de la institución. Inter Miami pasó de ser un equipo irregular a convertirse en una potencia de la MLS. La combinación Messi–De Paul–Allende consolidó un equipo competitivo, disciplinado y con identidad.

Entre los factores que impulsaron este crecimiento destacan:

Liderazgo dentro y fuera del campo

Niveles decisivos en partidos clave

Participación constante en goles y asistencias

Influencia directa en el funcionamiento táctico del equipo

Los números: Messi ya es el jugador más determinante en la historia del club

Su aporte no es solo emocional: está respaldado en cifras históricas para Inter Miami.

Máximo goleador del club: 77 goles

77 goles Máximo asistente: 41 pases gol

41 pases gol Registros muy por encima del promedio de la MLS

Protagonismo constante en fases decisivas

Con este nuevo campeonato, Messi reafirma su condición de figura esencial en la MLS y extiende un legado que ningún futbolista ha logrado igualar.