La Copa África dejó una de las imágenes más llamativas de su jornada del 24 de diciembre: Luca Zidane fue el arquero titular de la selección de Argelia en el partido ante Sudán. El dato no pasó desapercibido. Se trata del hijo de Zinedine, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las mayores leyendas del fútbol mundial. Ver su apellido defendiendo el arco argelino despertó preguntas inmediatas.

¿Por qué Luca Zidane juega para Argelia y no para Francia? ¿Cómo fue habilitado? ¿En qué club actúa actualmente? ¿Y cómo le fue en su estreno en la Copa África? La historia combina reglamento FIFA, raíces familiares y una elección profundamente emocional que terminó llevándolo a disputar uno de los torneos continentales más exigentes del planeta.

Quién es Luca Zidane: edad, lugar de nacimiento y nacionalidades

Luca Zidane tiene 27 años, nació en Marsella (Francia) y es arquero profesional. A diferencia de su padre, su carrera se desarrolló lejos de los grandes focos, con un recorrido de constancia y crecimiento progresivo.

Uno de los puntos clave para entender su caso es su triple nacionalidad:

Francesa , por haber nacido en Francia.

, por haber nacido en Francia. Española , por el origen de su madre.

, por el origen de su madre. Argelina, por la ascendencia de sus abuelos paternos.

Esta combinación fue determinante para que, años después, pudiera elegir a qué selección representar a nivel absoluto.

El recorrido de Luca Zidane en selecciones juveniles

Durante su etapa formativa, Luca Zidane representó a Francia en categorías menores. Defendió el arco en las selecciones sub-16 y sub-17, participando en procesos juveniles oficiales de la federación francesa. Sin embargo, nunca debutó con la selección absoluta, un detalle clave desde el punto de vista reglamentario.

Al no haber sumado minutos oficiales con Francia en competencias de mayores, la normativa de FIFA le permitió cambiar de federación, siempre que cumpliera con los requisitos de nacionalidad y presentara la solicitud formal.

Por qué Luca Zidane eligió jugar con Argelia y no con Francia

La explicación de Luca Zidane va más allá del reglamento. Su elección fue emocional y familiar. Al referirse a su decisión de representar a Argelia, fue claro: “Con Argelia pienso inmediatamente en mi abuelo. Desde pequeño hay una cultura argelina en mi familia. Hablé con él antes de venir y estaba muy emocionado”.

Ese vínculo personal terminó pesando más que cualquier consideración deportiva. Al no haber sido convocado por Francia a nivel absoluto, Luca entendió que el momento había llegado para honrar sus raíces y vivir una experiencia internacional distinta.

La habilitación oficial y el debut con Argelia

El proceso se resolvió rápidamente. La FIFA aprobó el cambio de nacionalidad deportiva el 19 de septiembre de 2025. Pocos días después llegó la primera convocatoria y el debut oficial se produjo en octubre, apenas semanas antes del inicio de la Copa África.

La adaptación fue inmediata. El cuerpo técnico de la selección argelina valoró su experiencia en el fútbol europeo, su formación y su madurez, y no dudó en darle protagonismo en el torneo continental.

El debut de Luca Zidane en la Copa África

En la jornada del 24 de diciembre, Luca Zidane fue titular con Argelia ante Sudán en la Copa África. Su presencia desde el inicio confirmó la confianza del entrenador y marcó un momento simbólico: por primera vez, el apellido Zidane defendía el arco de una selección africana en un torneo mayor.

Más allá del resultado puntual, su actuación fue segura y sobria, cumpliendo con las exigencias del partido y mostrando solvencia en el juego aéreo y en la salida con balón. Para un arquero que llevaba poco tiempo en la selección, el estreno fue considerado positivo dentro del contexto competitivo del certamen. Fue victoria 3-0 para los suyos.

En dónde juega Luca Zidane: presente en el fútbol español

En el plano de clubes, Luca Zidane es actualmente arquero del Granada CF, equipo que compite en la Segunda División del fútbol español. Allí ha encontrado continuidad y minutos, un factor determinante para llegar con ritmo competitivo a la Copa África.

Su presente en España fue uno de los argumentos que reforzaron su convocatoria: regularidad, experiencia europea y una etapa de madurez futbolística que coincidió con la oportunidad internacional.

Zinedine Zidane, presente en el debut de su hijo en la Copa África

El estreno de Luca Zidane en la Copa África tuvo un componente aún más simbólico por la presencia de su padre en las tribunas. Zinedine Zidane siguió el partido en vivo desde el Moulay Hassan Stadium, en Rabat, escenario del debut del arquero con la selección de Argelia. La imagen del ex campeón del mundo observando atentamente cada acción fue una de las postales más comentadas de la jornada.

Para Zidane padre, el momento representó algo especial: ver a su hijo disputar un torneo continental con una selección distinta a Francia, defendiendo los colores del país de sus ancestros. Su presencia fue discreta, lejos de los focos mediáticos, pero cargada de significado, acompañando un paso clave en la carrera internacional de Luca.

Un debut seguido de cerca y con fuerte carga emocional

La cercanía de Zinedine Zidane durante el debut refuerza el carácter familiar y emocional de la decisión tomada por Luca. No se trató solo de una elección deportiva o reglamentaria, sino de un vínculo profundo con su historia personal. Que el debut se diera con su padre presente en Rabat cerró un círculo simbólico: raíces, identidad y fútbol confluyendo en un mismo escenario.

Ese acompañamiento también refleja el respaldo silencioso de una figura que conoce como pocas la exigencia del alto nivel. Luca Zidane dio su primer paso en la Copa África con el apoyo directo de su entorno más cercano, en una noche que quedará marcada tanto en su carrera como en la historia familiar de los Zidane.