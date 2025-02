Pep Guardiola y Manchester City están frente a un desafío crucial en la Champions League. Tras la derrota por 2-3 en la ida, el equipo inglés necesita ganarle a Real Madrid en el Santiago Bernabéu para avanzar a octavos de final. La previa de este duelo ha estado marcada por las declaraciones del entrenador catalán, quien inicialmente expresó escepticismo sobre las posibilidades de su equipo, pero con el paso de los días cambió su perspectiva.

Antes del viaje a Madrid, Guardiola dejó claro que no se rendirán y que buscarán ajustar lo necesario para competir en un estadio donde han vivido noches de todo tipo. Su mensaje ha evolucionado desde una visión pesimista hasta una reafirmación de confianza en sus jugadores, aunque sin ocultar las dificultades del reto que enfrentan.

Guardiola en la Champions: del pesimismo inicial a una visión renovada

Tras el partido de ida en Inglaterra, Guardiola se mostró desalentado por el resultado. Con el marcador 2-1 a poco del final, la derrota por 2-3 cambió completamente el panorama. En ese momento, el entrenador expresó:

«No sé si nuestras posibilidades llegan al 1%. No sé cuál es el mínimo, pero lo intentaremos. Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa».

Estas palabras reflejaban la frustración por el desenlace del primer partido, en el que el City dejó escapar una ventaja que le habría permitido viajar a Madrid en una mejor posición. Sin embargo, conforme avanzó la semana, Guardiola modificó su postura.

«Os mentí», la nueva visión de Guardiola sobre la visita a Real Madrid

Un día antes del duelo en el Bernabéu, el técnico de Manchester City sorprendió con un cambio en su discurso. En rueda de prensa admitió que su primera declaración no había sido del todo sincera y que, con el paso del tiempo, su perspectiva sobre el partido había cambiado:

«¿Me creéis en lo del 1%? Os mentí, esta vez. Era la sensación, pero con el paso del tiempo lo ves de otra forma. Lo vamos a intentar. Soy realista y conozco muy bien a mi equipo. Sé lo que hay y que no hemos sido solventes. No he dado con la tecla para ser la máquina que éramos. A ver si mañana podemos ajustar cosas y al menos asustarles. Luego veremos qué pasa».

Estas declaraciones evidenciaron un Guardiola más decidido, reconociendo que su equipo no ha alcanzado el nivel de otras temporadas, pero dejando abierta la posibilidad de encontrar una solución táctica que los haga competitivos en el Bernabéu. Su referencia a «asustarles» sugiere que su equipo buscará imponerse en el juego desde el primer minuto, intentando que Real Madrid sienta la presión de la eliminatoria.

Guardiola sobre sus visitas al Santiago Bernabéu

Otro punto clave en la rueda de prensa fue su análisis sobre el escenario donde se disputará el partido. Guardiola tiene una historia extensa en el Santiago Bernabéu, tanto como jugador como entrenador, y recordó lo que significa volver a este estadio en una noche de Champions League:

«Tengo recuerdos extraordinarios, buenos y malos. Como jugador y como entrenador. Veremos. El estadio ha cambiado mucho. No hay nada especial. Hemos jugado hace sólo una semana. Hay que darlo todo. Este campo es lo que es, pero tiene que ver cómo juguemos«.

El técnico minimizó la influencia del escenario, asegurando que lo verdaderamente importante será la manera en la que su equipo afronte el encuentro. Guardiola sabe que en el Bernabéu han ocurrido remontadas memorables, pero también victorias históricas de equipos visitantes. En su caso, su Manchester City ya ha salido con buenos resultados de ese estadio en el pasado.

Reto mayúsculo para Manchester City en la Champions

El equipo de Guardiola llega a Madrid con la necesidad de ganar para mantenerse con vida en la Champions League. No será una tarea sencilla, pero las palabras del entrenador reflejan la convicción de que aún tienen opciones y que trabajarán para hacerle frente a un rival que históricamente ha sabido manejar estos escenarios.

El cambio en el discurso de Guardiola muestra que, más allá de las dudas iniciales, Manchester City está listo para luchar en el Bernabéu. Ahora, todo dependerá de lo que suceda en los 90 minutos, donde el equipo inglés buscará escribir otra página en su historia europea.