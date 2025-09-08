El mundial de fútbol 2026 en Norteamérica será un desafío logístico y económico sin precedentes para los hinchas que deseen acompañar a la Selección Colombia. Con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, los costos de entradas, vuelos, hospedaje y trámites migratorios requieren de una planificación anticipada para no perderse la fiesta futbolera.

Fases de venta de entradas y precios oficiales

La Fifa confirmó que la venta de entradas comenzará el 10 de septiembre de 2025 con una preventa exclusiva para tarjetas Visa, que se extenderá hasta el 19 de septiembre bajo un sistema de sorteo. Los turnos de compra se habilitarán en octubre, mientras que una segunda fase de sorteo se abrirá desde el 27 de octubre para todos los aficionados, sin importar el medio de pago. Entre noviembre y diciembre se realizarán las compras oficiales.

El sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre, seguido de nuevas ventanas de asignación. La venta final será por orden de llegada en la primavera de 2026. Además, habrá una plataforma de reventa y paquetes de hospitalidad de la Fifa con precios elevados.

Los precios parten desde 60 dólares (aprox. $240.000) en partidos de fase de grupos en Estados Unidos y pueden escalar significativamente según la demanda. Las entradas para la final alcanzan hasta 6.710 dólares (26.800.000). Los aficionados podrán adquirir boletos individuales, paquetes por sede o paquetes por selección. En el caso de la Selección Colombia, estarán disponibles los llamados supporter tickets que permiten ubicarse junto a otros hinchas colombianos.

Costos de vuelos hacia Norteamérica

Viajar a México resulta más económico que a Estados Unidos o Canadá. Un vuelo ida y regreso entre Bogotá y Ciudad de México oscila entre $793.677 y $1.804.390, con opciones más baratas si se vuela a Cancún primero.

En contraste, los vuelos hacia ciudades estadounidenses como Miami, Dallas, Houston, Los Ángeles o Nueva York se encuentran entre $1.500.000 y $3.500.000 por persona. La alta demanda durante el torneo incrementará las tarifas, por lo que reservar con anticipación será fundamental.

Hospedaje, alimentación y transporte local

El alojamiento en Estados Unidos es considerablemente más costoso que en México. Una noche en hoteles de gama media puede costar entre $500.000 y $1.200.000, lo que significa que una estadía de diez noches podría situarse entre $5.000.000 y $12.000.000.

En cuanto a la alimentación, los gastos diarios rondan entre $70.000 y $150.000, dependiendo de la ciudad y el tipo de restaurante. El transporte local durante la estadía puede implicar un gasto adicional de $500.000 a $1.000.000, considerando traslados a estadios, hoteles y actividades turísticas.

Trámites migratorios y presupuesto total

Los hinchas colombianos que viajen a Estados Unidos deberán tramitar la visa estadounidense, cuyo costo es de 185 dólares ($740.000). En el caso de Canadá, la visa tiene un valor de 100 dólares canadienses ($295.000). México, por su parte, no exige visa turística para ciudadanos colombianos.

Sumando todos estos gastos —entradas, vuelos, hospedaje, alimentación, transporte y trámites— el presupuesto estimado para un colombiano que acompañe a la Selección Colombia en Estados Unidos durante la fase de grupos oscila entre $15.000.000 y $25.000.000 por persona. Este valor puede aumentar si el equipo avanza a fases superiores o si el hincha decide recorrer varias ciudades.