Bombazo en Turquía. El Fenerbahçe SK anunció oficialmente la destitución de José Mourinho como entrenador del primer equipo a través de un comunicado en sus redes sociales.

«Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera», informó el club.

La salida del portugués se confirmó apenas 48 horas después de la eliminación del equipo en la fase previa de la UEFA Champions League a manos del Benfica. A esto se suma un arranque discreto en la Superliga turca, donde ocupa la séptima posición con una victoria y un empate.

La despedida de Jhon Jader Durán a Mou

Uno de los gestos más comentados tras la noticia fue el de Jhon Jader Durán, atacante colombiano de 21 años, quien apenas lleva dos meses en el club tras llegar cedido por el Al Nassr de Arabia Saudita.

Durán tuvo una relación particular con Mourinho, marcada por exigencias en su comportamiento y constantes llamados de atención sobre su condición física. Sin embargo, al confirmarse la salida del técnico, el antioqueño se mostró agradecido con el entrenador.

«Estuve contigo poco tiempo; pero muchas gracias por todo, Míster, eres un excelente profesional y un técnico gigante. Muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo», escribió el delantero en sus redes sociales.

Mourinho, un paso turbulento por Turquía

La etapa de Mourinho en el Fenerbahçe se cierra con polémicas dentro y fuera de la cancha. La eliminación de Champions significó un golpe duro para el club y, en lo personal, prolonga la ausencia del entrenador en la máxima competición continental, a la que no accede desde marzo de 2020, cuando dirigía al Tottenham.

El despido, además, tendrá un costo millonario para la institución turca, ya que deberán pagarle una indemnización cercana a los 15 millones de euros al técnico luso.

Mou dejó su sello en Estambul: incidentes y polémicas

El “Special One” también dejó huella en Turquía con episodios controvertidos. En abril pasado protagonizó un incidente con el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, al que le agarró la nariz en pleno derbi, lo que le costó una sanción de tres partidos y una multa.

Meses antes, fue castigado con cuatro encuentros tras lanzar un comentario incendiario contra el mismo rival, que incluso llegó a anunciar acciones legales en su contra.

Sus continuas quejas por lo que consideraba mal arbitraje en la liga turca fueron parte de un clima de tensión constante, que lo mostraba lejos del carisma y la autoconfianza que alguna vez caracterizaron sus años de gloria en Inglaterra.

Un Mourinho desgastado se va muy triste de Turquía

El propio entrenador había dejado entrever en octubre que su salida del fútbol de élite era una posibilidad. “Creo que lo mejor que tengo que hacer es que cuando deje el Fenerbahçe vaya a un club que no juegue competiciones de la UEFA. Si un club en Inglaterra del fondo de la tabla, necesita un entrenador en dos años, estoy listo para ir”, declaró.

Con esta destitución, el ciclo de Mourinho en Turquía se cierra de manera abrupta, mientras que jugadores como Jhon Jader Durán marcan el lado más humano de esta despedida con palabras de respeto y admiración hacia uno de los técnicos más reconocidos del fútbol mundial.