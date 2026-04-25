El sábado presenta un cruce con todos los ingredientes para convertirse en protagonista de la jornada. El Manchester City y el Southampton se trasladan a Wembley, en Londres, para disputar una de las semifinales de la FA Cup, en un duelo que enfrenta a la potencia consolidada contra un equipo que sueña con hacer historia.

Los Saints llegan con argumentos sólidos: una racha de 20 partidos sin perder en todas las competiciones y el impulso anímico de haber eliminado al Arsenal en la ronda anterior. Un recorrido que los pone como el rival incómodo en una llave donde el favoritismo, sin embargo, recae sobre el conjunto de Pep Guardiola.

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Manchester City vs Southampton: canales de Televisión y plataformas Streaming HOY EN VIVO

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City, con sed de revancha y en su mejor momento

El Manchester City afronta esta semifinal con un objetivo claro: recuperar el título que se le escapó en la final de la temporada pasada. Además, el equipo atraviesa un tramo sobresaliente en el calendario, lo que alimenta la ilusión de cerrar el año con un nuevo triplete.

Paradójicamente, la eliminación en la Champions League parece haber sido un punto de inflexión positivo. Desde entonces, el conjunto de Guardiola encadenó cinco victorias consecutivas, incluyendo triunfos frente a rivales de peso como Arsenal, Chelsea y Liverpool, lo que le permitió alcanzar la cima de la Premier League.

En el aspecto físico, el equipo presenta bajas sensibles. Rodri no estará disponible tras una molestia muscular, mientras que Rúben Dias y Josko Gvardiol continúan en proceso de recuperación. Aun así, la profundidad de la plantilla mantiene al City como el principal candidato.

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Southampton, el sueño que no se detiene

El Southampton llega a Wembley con confianza plena. Bajo la dirección de Tonda Eckert, el equipo ha protagonizado una transformación notable, pasando de la zona baja del Championship a meterse en la pelea por el ascenso y sostener una racha invicta que lo respalda.

El propio entrenador dejó claro el enfoque para este partido: competir desde el orden colectivo. La prioridad será contener a figuras como Erling Haaland y evitar desajustes defensivos que puedan inclinar rápidamente el marcador.

El plan pasa por resistir y aprovechar las oportunidades. Southampton asume que no tendrá el control del balón durante largos pasajes, pero confía en su capacidad para responder en transiciones y golpear en momentos puntuales.

Un duelo abierto en Wembley

En la previa, el escenario invita a pensar en un partido con opciones en ambas áreas. El Manchester City parte como favorito por jerarquía y capacidad ofensiva, pero el recorrido reciente del Southampton sugiere que no será un trámite sencillo.

La expectativa está puesta en un encuentro dinámico, con situaciones de gol y donde el conjunto de Guardiola buscará imponer condiciones, mientras que los Saints intentarán repetir la fórmula que ya les permitió eliminar a uno de los grandes candidatos.

Manchester City vs Southampton: alineaciones probables

Manchester City (4-2-3-1):

Gianluigi Donnarumma; Marc Guehi, John Stones, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri; Nico O’Reilly, Bernardo Silva; Phil Foden, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland

Entrenador: Josep Guardiola

Southampton (4-2-3-1):

Daniel Peretz; Taylor Harwood-Bellis, Jack Stephens, James Bree, Ryan Manning; Shea Charles, Flynn Downes; Finn Azaz, Caspar Jander, Ryan Manning; Cyle Larin, Cameron Archer

Entrenador: Tonda Eckert