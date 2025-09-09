La Selección Colombia enfrentará dentro de unas horas a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín; un partido entre dos equipos de tradicional rivalidad, pero con condimentos especiales en esta ocasión. La Colombia de Néstor Gabriel Lorenzo, ya clasificada al Mundial, intentará ser una piedra en el zapato para la Venezuela de Fernando Batista, que necesita un triunfo para llegar por primera vez en su historia al repechaje.
La fortaleza de Colombia fuera de casa
La tarea para la Vinotinto no será sencilla, pues tendrá enfrente a un adversario con una plantilla sólida y que, además, ha demostrado sentirse muy cómodo jugando como visitante. Las estadísticas respaldan a la actual Selección Colombia, que en sus últimos 14 juegos fuera de casa solo perdió 3.
Al respecto, el entrenador Néstor Lorenzo fue claro en rueda de prensa:
«Siempre hemos mostrado solidez jugando también fuera de casa, y esto se debe en buena medida a que nos atrevemos a buscar el resultado aún como visitantes. Creo que ante Venezuela tendremos un escenario difícil, pero no renunciaremos a nuestra filosofía».
Jugosos números que respaldan a la Selección Colombia
A continuación, repasamos todos los partidos en calidad de visitante de la era Lorenzo:
- 28 de enero de 2023 en Carson: EE. UU. 0 – 1 Colombia (Amistoso)
- 24 de marzo de 2023 en Ulsan: Corea del Sur 2 – 2 Colombia (Amistoso)
- 28 de marzo de 2023 en Osaka: Japón 1 – 2 Colombia (Amistoso)
- 20 de junio de 2023 en Gelsenkirchen: Alemania 0 – 2 Colombia (Amistoso)
- 12 de septiembre de 2023 en Santiago: Chile 0 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 17 de octubre de 2023 en Quito: Ecuador 0 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 21 de noviembre de 2023 en Asunción: Paraguay 0 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 16 de diciembre de 2023 en Los Ángeles: México 2 – 3 Colombia (Amistoso)
- 8 de junio de 2024 en Landover: Estados Unidos 1 – 5 Colombia (Amistoso)
- 5 de septiembre de 2024 en Lima: Perú 1 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 10 de octubre de 2024 en El Alto: Bolivia 1 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 14 de noviembre de 2024 en Montevideo: Uruguay 3 – 2 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 20 de marzo de 2025 en Brasilia: Brasil 2 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)
- 10 de junio de 2025 en Buenos Aires: Argentina 1 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)
TOTAL
- Partidos: 14
- Victorias: 6
- Empates: 5
- Derrotas: 3
- Goles a favor: 21
- Goles en contra: 14
Curiosidades que marcan la era Lorenzo como visitante
- Las únicas 3 derrotas de la Colombia de Lorenzo como visitante se dieron de manera consecutiva frente a Bolivia, Uruguay y Brasil. En los dos últimos casos, las caídas llegaron en el último minuto de juego.
- En escenarios complicados como Gelsenkirchen y Buenos Aires, ante campeonas mundiales como Alemania y Argentina, la Selección Colombia firmó dos de sus mejores presentaciones de los últimos años: victoria inapelable en suelo alemán y empate agónico en la capital argentina, donde estuvo a pocos minutos del triunfo.
- El choque del 16 de diciembre de 2023 ante México, jugado en Los Ángeles, se contabiliza como visitante debido a la abrumadora presencia de aficionados mexicanos. El Memorial Coliseum estaba completamente teñido de verde, lo que hizo que el ambiente fuera una verdadera prueba de fuego para Colombia.