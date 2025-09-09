La Selección Colombia enfrentará dentro de unas horas a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín; un partido entre dos equipos de tradicional rivalidad, pero con condimentos especiales en esta ocasión. La Colombia de Néstor Gabriel Lorenzo, ya clasificada al Mundial, intentará ser una piedra en el zapato para la Venezuela de Fernando Batista, que necesita un triunfo para llegar por primera vez en su historia al repechaje.

La fortaleza de Colombia fuera de casa

La tarea para la Vinotinto no será sencilla, pues tendrá enfrente a un adversario con una plantilla sólida y que, además, ha demostrado sentirse muy cómodo jugando como visitante. Las estadísticas respaldan a la actual Selección Colombia, que en sus últimos 14 juegos fuera de casa solo perdió 3.

Al respecto, el entrenador Néstor Lorenzo fue claro en rueda de prensa:

«Siempre hemos mostrado solidez jugando también fuera de casa, y esto se debe en buena medida a que nos atrevemos a buscar el resultado aún como visitantes. Creo que ante Venezuela tendremos un escenario difícil, pero no renunciaremos a nuestra filosofía».

Jugosos números que respaldan a la Selección Colombia

A continuación, repasamos todos los partidos en calidad de visitante de la era Lorenzo:

28 de enero de 2023 en Carson : EE. UU. 0 – 1 Colombia (Amistoso)

: EE. UU. 0 – 1 Colombia (Amistoso) 24 de marzo de 2023 en Ulsan : Corea del Sur 2 – 2 Colombia (Amistoso)

: Corea del Sur 2 – 2 Colombia (Amistoso) 28 de marzo de 2023 en Osaka : Japón 1 – 2 Colombia (Amistoso)

: Japón 1 – 2 Colombia (Amistoso) 20 de junio de 2023 en Gelsenkirchen : Alemania 0 – 2 Colombia (Amistoso)

: Alemania 0 – 2 Colombia (Amistoso) 12 de septiembre de 2023 en Santiago : Chile 0 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Chile 0 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026) 17 de octubre de 2023 en Quito : Ecuador 0 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Ecuador 0 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026) 21 de noviembre de 2023 en Asunción : Paraguay 0 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Paraguay 0 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026) 16 de diciembre de 2023 en Los Ángeles : México 2 – 3 Colombia (Amistoso)

: México 2 – 3 Colombia (Amistoso) 8 de junio de 2024 en Landover : Estados Unidos 1 – 5 Colombia (Amistoso)

: Estados Unidos 1 – 5 Colombia (Amistoso) 5 de septiembre de 2024 en Lima : Perú 1 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Perú 1 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026) 10 de octubre de 2024 en El Alto : Bolivia 1 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Bolivia 1 – 0 Colombia (Eliminatorias 2026) 14 de noviembre de 2024 en Montevideo : Uruguay 3 – 2 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Uruguay 3 – 2 Colombia (Eliminatorias 2026) 20 de marzo de 2025 en Brasilia : Brasil 2 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)

: Brasil 2 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026) 10 de junio de 2025 en Buenos Aires: Argentina 1 – 1 Colombia (Eliminatorias 2026)

TOTAL

Partidos: 14

Victorias: 6

Empates: 5

Derrotas: 3

Goles a favor: 21

Goles en contra: 14

Curiosidades que marcan la era Lorenzo como visitante