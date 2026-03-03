La Copa de Portugal entra en su fase determinante con una semifinal de alto voltaje entre Sporting Clube y FC Porto. Dos gigantes del fútbol luso se enfrentan por un lugar en la final, en un cruce que también tiene impacto directo en el panorama competitivo de la temporada.

El partido de ida se disputará el martes 3 de marzo, en horario nocturno para Europa. El Sporting llega como vigente campeón de liga y copa, mientras que el Porto atraviesa un gran momento en el torneo doméstico. La presencia del colombiano Luis Javier Suárez suma un atractivo adicional a un duelo que promete intensidad y alto nivel técnico.

A qué hora juegan Sporting vs Porto en la Copa

La semifinal se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España: 21:45

21:45 Portugal: 20:45

20:45 Colombia: 15:45

15:45 Perú: 15:45

15:45 Ecuador: 15:45

15:45 Argentina: 17:45

17:45 Chile: 17:45

17:45 México (CDMX): 14:45

14:45 Estados Unidos (ET): 15:45.

Dónde ver Sporting Clube vs Porto en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes países a través de estas señales:

Colombia y resto de Sudamérica: WIN+ FÚTBOL (TV) y WIN PLAY (online)

WIN+ FÚTBOL (TV) y WIN PLAY (online) Estados Unidos: NBC Sports, ESPN, Paramount+ y DAZN

Estas opciones permitirán seguir la semifinal en vivo y en directo, tanto por televisión tradicional como vía streaming.

Dónde se juega el partido entre Sporting y Porto, semifinal de Copa

El duelo tendrá lugar en el Estádio José Alvalade, casa del Sporting en Lisboa. El escenario cuenta con capacidad para más de 52.000 espectadores y será testigo del primer capítulo entre dos de los clubes más importantes de Portugal.

Cómo llegaron Sporting y Porto a la semifinal

El camino de Sporting Clube. El conjunto lisboeta avanzó dejando en el camino a Paços de Ferreira, Marinhense, Santa Clara y AVS. Su recorrido incluyó rivales de distintas divisiones, consolidando su favoritismo en cada cruce.

Sporting afronta esta semifinal como vigente campeón de liga y copa, aunque defender ambos títulos representa un desafío complejo ante un Porto en gran momento.

El recorrido de FC Porto. El equipo dirigido por Francesco Farioli eliminó a Celoricense, Sintrense, Famalicão y Benfica, este último en una llave de alto impacto. El triunfo ante el eterno rival reforzó su candidatura al título. Además, Porto lidera actualmente la Primeira Liga con cinco puntos de ventaja sobre el Sporting, lo que añade un condimento extra a esta semifinal.

La temporada de Luis Javier Suárez en Portugal

La presencia del delantero colombiano es uno de los grandes focos del partido. En su primera temporada con el Sporting, Luis Javier Suárez suma 29 goles en 37 partidos oficiales, incluidos 2 tantos en 4 encuentros de Copa de Portugal. Su capacidad goleadora lo convierte en pieza clave del esquema de Rui Borges y en uno de los nombres propios del fútbol portugués esta temporada.

Probables alineaciones de Sporting y Porto en la semifinal

Sporting Clube: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Zaidu Sanusi; Pablo Rosario, Gabri Veiga, Victor Froholdt; Pepe, Terem Moffi y Oskar Pietuszewski. DT: Francesco Farioli.

Ficha del partido Sporting Clube vs FC Porto

Competencia: Copa de Portugal – Semifinal

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: España: 21:45 y Colombia: 15:45

Estadio: Estádio José Alvalade, Lisboa

Capacidad: Más de 52.000 espectadores

Figura destacada: Luis Javier Suárez (29 goles en la temporada).