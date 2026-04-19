Este domingo, River Plate y Boca Juniors se enfrentan en el Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El Millonario atraviesa una racha de nueve partidos invicto y no pierde desde la llegada de Eduardo Coudet; el Xeneize, por su parte, acumula 12 encuentros sin caer. En este contexto, ambos buscarán dar el golpe ante su eterno rival en un duelo que promete tensión máxima. El árbitro será Darío Herrera.

River Plate vs Boca Juniors: televisión y señales Online HOY EN VIVO

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River, en racha pero con bajas sensibles

River Plate llega fortalecido en resultados. En el plano internacional, se acomodó como líder de su grupo en la Copa Sudamericana, mientras que en el torneo local suma cinco victorias consecutivas que lo mantienen en la pelea alta.

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Sin embargo, no todo es positivo. El triunfo reciente dejó secuelas importantes: las lesiones de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero obligan a reconfigurar el equipo. La ausencia del mediocampista central impacta directamente en la estructura del equipo, lo que abre la puerta a variantes jóvenes o alternativas que aún no terminan de consolidarse.

En ataque, la duda pasa por quién acompañará a Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Kendry Páez aparece con ventaja tras su buen ingreso reciente, en una decisión que puede marcar el pulso ofensivo del equipo.

Boca, firme en todos los frentes y con una baja clave

Boca Juniors llega con confianza tras su contundente victoria en Copa Libertadores, resultado que lo posiciona como líder de su grupo. En el torneo local, si bien ha sumado con regularidad, los empates le han impedido escalar más posiciones.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda tendrá una ausencia determinante: Agustín Marchesín, lesionado de gravedad, deja su lugar a Leandro Brey, quien asumirá la responsabilidad en un partido de máxima exigencia.

Además, el Xeneize carga con una racha adversa en clásicos, con solo una victoria en los últimos enfrentamientos. Ese antecedente añade presión a un equipo que necesita dar un golpe de autoridad.

River vs Boca: superclásico con cuentas pendientes

El último triunfo de Boca en este tipo de duelos se dio precisamente ante River, en La Bombonera, en un partido que marcó un punto de inflexión. Ahora, el escenario cambia, pero la necesidad se mantiene: volver a imponerse en el partido más importante del fútbol argentino.

Para River, la oportunidad es consolidar su buen momento y estirar la racha. Para Boca, cortar la tendencia negativa y reafirmar su presente competitivo.

River vs Boca: alineaciones probables

River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Entrenador: Eduardo Coudet

Boca Juniors:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Entrenador: Claudio Úbeda