La Champions League 2025-26 continúa este martes 30 de septiembre con un enfrentamiento inédito en la historia del torneo: la visita de Real Madrid a Kairat Almaty. El compromiso corresponde a la segunda jornada de la fase liga y se jugará en el Ortalyq Stadion, un escenario con capacidad para 23 mil espectadores.

El partido comenzará a las 18:45 en España y las 11:45 en Colombia, con el Real Madrid obligado a sumar una nueva victoria para afianzarse en la clasificación y recuperarse del golpe sufrido en el último fin de semana de LaLiga, donde cayó en el derbi madrileño ante Atlético de Madrid. El Kairat, por su parte, intentará dar la sorpresa frente al máximo ganador de la competición europea.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Kairat por la Champions League en TV y online

La transmisión internacional del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

España : Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

: Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus online.

: ESPN en TV y Disney Plus online. México : TNT Sports.

: TNT Sports. Estados Unidos: TUDN y Unimás.

De esta manera, los aficionados de diferentes regiones tendrán acceso a uno de los duelos más curiosos de esta fase de grupos, donde el Real Madrid visita por primera vez territorio kazajo.

Horarios del partido Kairat Almaty vs Real Madrid por país

El choque podrá seguirse en vivo en distintos países en los siguientes horarios:

Argentina: 13:45 horas

Chile: 13:45 horas

Perú: 11:45 horas

México: 10:45 horas

Estados Unidos (Este): 12:45 horas

Estados Unidos (Pacífico): 09:45 horas

Reino Unido: 17:45 horas

Portugal: 17:45 horas

Francia: 18:45 horas

Italia: 18:45 horas

Alemania: 18:45 horas

Probable alineación del Real Madrid ante Kairat Almaty

El técnico Xabi Alonso prepara un once condicionado por las bajas defensivas y rotaciones en ataque, con el objetivo de mantener la jerarquía ofensiva en esta segunda jornada de la Champions League.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Acensio, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Bajas confirmadas en el Real Madrid para el partido en Kazajistán

El conjunto blanco afronta este compromiso con cinco ausencias por lesión:

Dani Carvajal (además sancionado por expulsión en el debut ante Marsella).

Trent Alexander-Arnold.

Éder Militao.

Antonio Rüdiger.

Ferland Mendy.

Estas bajas obligarán a Xabi Alonso a modificar la línea defensiva, apostando por la juventud de jugadores como Dean Huijsen y la polivalencia de Federico Valverde, que se espera sea utilizado como lateral derecho.

Noticias de Real Madrid para el partido de Champions League en Almaty

El Real Madrid llega a este compromiso tras una derrota dura en LaLiga frente al Atlético de Madrid (5-2), resultado que cortó la racha positiva que acumulaba en el campeonato local. En la Champions, sin embargo, el estreno fue exitoso con un triunfo sobre el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Actualmente, el equipo merengue ocupa la posición 13 en la tabla de la fase liga, con la necesidad de ganar para escalar en la clasificación.

El Kairat Almaty, en tanto, debutó en el torneo cayendo por 4-1 ante el Sporting Clube de Portugal, lo que lo dejó en la parte baja de la tabla (puesto 34). El cuadro kazajo afronta este choque con la ilusión de hacer historia, pues será la primera vez que reciban a un gigante europeo como el Real Madrid en competición oficial.

Real Madrid vs Kairat: un choque histórico en la Champions

El enfrentamiento entre Real Madrid y Kairat Almaty marca un momento especial en la Champions League: será el primer partido oficial del club blanco contra un rival kazajo. Para los de Xabi Alonso, supone una oportunidad de oro para recuperar confianza y seguir sumando en la fase liga, mientras que para Kairat representa el desafío más grande de su historia continental.