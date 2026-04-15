La Copa Sudamericana sigue su curso con un partido clave en la Fecha 2 del Grupo E: el enfrentamiento entre Racing Club y Botafogo. Dos equipos con historia internacional que buscan consolidarse desde las primeras jornadas del certamen.

El compromiso se disputará el miércoles 15 de abril en el estadio de Racing, con la expectativa de un duelo intenso y de alto nivel. Tanto el equipo argentino como el brasileño necesitan sumar puntos para posicionarse en la tabla y acercarse al objetivo de avanzar a la siguiente fase.

Dónde ver Racing vs Botafogo EN VIVO en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en varios países de Sudamérica. Estas son las opciones disponibles:

Colombia: DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO en streaming

DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV y DGO en streaming Argentina y resto de Sudamérica: DSPORTS (610 y 1610) en TV y DGO online

Para quienes buscan seguir el encuentro por internet, la plataforma DGO será la opción principal. Este servicio permite ver el partido en vivo desde distintos dispositivos, garantizando acceso en tiempo real a toda la acción del Grupo E.

A qué hora es Racing vs Botafogo hoy en la Sudamericana

El horario del partido está pensado para la franja de la tarde-noche en Sudamérica. Estos son algunos de los horarios destacados:

Argentina: 19:00

19:00 Colombia: 17:00

17:00 Brasil: 19:00

19:00 Chile: 18:00

18:00 México: 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 18:00

18:00 España: 00:00 (jueves 16 de abril)

Dónde se juega Racing vs Botafogo este miércoles

El encuentro se disputará en el Estadio Presidente Perón, también conocido como el “Cilindro de Avellaneda”. Este escenario es uno de los más emblemáticos del fútbol argentino y suele ser un factor determinante para Racing cuando juega como local.

Cómo llegan Racing y Botafogo a la Fecha 2 de la Sudamericana

Racing afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos fundamentales en el grupo. El equipo dirigido por Gustavo Costas ha mostrado una estructura sólida, combinando juventud y experiencia en su plantilla.

Por su parte, Botafogo llega como un rival exigente, con futbolistas de calidad y un estilo dinámico. El equipo brasileño buscará competir de igual a igual y llevarse un resultado positivo en condición de visitante.

Probables formaciones de Racing y Botafogo

Estas serían las alineaciones iniciales para el partido:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Tomás Conechny; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Árbitros del partido Racing vs Botafogo

La CONMEBOL designó una terna arbitral chilena para este compromiso:

Árbitro principal: Cristian Garay

VAR: Rodrigo Carvajal

La presencia de árbitros con experiencia internacional garantiza control en un partido que puede ser determinante en la tabla del Grupo E.

Detalles del partido Racing vs Botafogo