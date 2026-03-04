La Copa Libertadores 2026 encara una fase crucial con el duelo de ida entre O’Higgins y Deportes Tolima, correspondiente a la Fase 3 de clasificación. Esta eliminatoria decidirá quién da un paso importante hacia la fase de grupos del torneo continental más prestigioso de Sudamérica.

O’Higgins, que sorprendió en la ronda anterior eliminando a Bahía, abre la serie como local en Chile, mientras que Tolima llega tras una dramática clasificación desde los penales ante Deportivo Táchira. Ambos equipos buscarán imponer su estilo desde el pitazo inicial en un encuentro que se disputará en un escenario históricamente intenso.

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Deportes Tolima este miércoles?

El partido de ida está programado para el miércoles 4 de marzo. Estos son los principales horarios país por país:

Chile: 21:30

21:30 Argentina: 21:30

21:30 Uruguay: 21:30

21:30 Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Ecuador: 19:30

19:30 Venezuela: 20:30

20:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 19:30

El encuentro corresponde a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, rondas previas a la fase de grupos.

Dónde ver el partido de Tolima visitando a O’Higgins en TV y online

La transmisión de O’Higgins vs Deportes Tolima estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas digitales:

Chile: Chilevisión en televisión; además de chilevision.cl , la app MiCHV y Disney+ Premium para ver en línea.

Chilevisión en televisión; además de , la app y para ver en línea. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y Disney+ Premium de manera online.

Dónde se juega O’Higgins vs Deportes Tolima, Copa Libertadores

El duelo se disputará en el Estadio El Teniente, un emblemático escenario con capacidad para más de 12.000 espectadores, ubicado en la ciudad de Rancagua. El estadio es la casa del club celeste y será el epicentro de este choque sudamericano decisivo.

Cómo llegaron O’Higgins y Deportes Tolima a esta instancia de la Libertadores

O’Higgins accedió a la Copa Libertadores 2026 tras ocupar el tercer puesto en la Primera División de Chile 2025. En la Fase 2, enfrentó al brasileño EC Bahía en una llave que se decidió de forma dramática. O’Higgins ganó 1-0 en casa, perdió 2-1 en Brasil y llevó la eliminatoria a la tanda de penales, donde terminó imponiéndose para avanzar a la Fase 3. Ese resultado marcó uno de los hitos recientes del club en competiciones CONMEBOL.

Deportes Tolima también accedió a esta eliminatoria tras una emotiva serie en la Fase 2 ante Deportivo Táchira. Ganó la ida como visitante y luego empató la serie para llevar la definición a los penales, donde logró imponerse y asegurar su lugar en la Fase 3.

Probables formaciones del partido entre O’Higgins y Deportes Tolima

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Francisco González, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Edwar López, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. DT: Lucas González.

Árbitro designado

La Confederación Sudamericana designó al árbitro uruguayo Andrés Matonte como juez principal para este partido de ida, aportando experiencia internacional a una fase de la Libertadores donde cada detalle cuenta.

Ficha del partido O’Higgins vs Deportes Tolima

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fase 3 (ida)

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: Chile 21:30 y Colombia 19:30

Estadio: Estadio El Teniente, Rancagua (Chile)

Transmisión:

Chile: Chilevisión (TV), chilevision.cl, MiCHV, Disney+ Premium

Colombia y Sudamérica: ESPN 2 (TV), Disney+ Premium (online)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Instancia: Partido de ida – Fase 3 Libertadores.