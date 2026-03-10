La fase más apasionante de la Champions League comienza con los esperados octavos de final, una instancia en la que los 16 mejores equipos del continente buscan avanzar hacia la gran final y luchar por levantar la codiciada ‘Orejona’. Entre los protagonistas también aparece el actual campeón, el PSG, que el año pasado conquistó por primera vez el título más importante del fútbol europeo.

En esta ronda, el FC Barcelona tendrá como rival al Newcastle United, en una serie que promete intensidad desde el primer minuto. El conjunto catalán logró clasificarse directamente a los octavos tras finalizar quinto en la fase de liga, mientras que el equipo inglés debió superar una ronda previa eliminatoria para ganarse su lugar entre los mejores del torneo.

El partido de ida se disputará en el St. James’ Park, un escenario históricamente complicado para los visitantes, mientras que la vuelta se jugará en el Spotify Camp Nou, donde el Barcelona buscará cerrar la serie ante su afición.

Newcastle United vs FC Barcelona: TV y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

España: 9:00 p.m. | Movistar LaLiga, DAZN y Movistar+

9:00 p.m. | Colombia: 3:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Plan Premium

3:00 p.m. | Argentina: 5:00 p.m. | FOX Sports y Disney+ Premium

5:00 p.m. | México: 2:00 p.m. | TNT Sports y HBO Max

2:00 p.m. | Miami (EE. UU.): 3:00 p.m. | Paramount+, TUDN y ViX Premium

3:00 p.m. | Resto de Latinoamérica: ESPN y Disney+ Plan Premium

Antecedente reciente entre Newcastle y Barcelona

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase de liga de la Champions League, en un partido disputado en Inglaterra que terminó con victoria del Barcelona por 2-1.

El conjunto catalán se impuso gracias a un doblete del inglés Marcus Rashford, mientras que Anthony Gordon anotó el descuento para el Newcastle United. Ese antecedente agrega un ingrediente adicional a la eliminatoria, ya que las “Urracas” buscarán ahora revancha en su propio estadio.

Newcastle llega motivado tras una contundente clasificación

El Newcastle United llega a los octavos de final con confianza luego de superar con autoridad al Qarabağ de Azerbaiyán en la ronda previa. El equipo inglés logró un impresionante 9-3 en el marcador global, resultado que confirmó su gran momento ofensivo.

Uno de los nombres más destacados fue Anthony Gordon, quien anotó cuatro goles en el partido de ida, actuación que lo impulsó al segundo lugar en la tabla de goleadores del torneo.

En el frente ofensivo también sobresalen Marcus Rashford y Fermín López, ambos con cinco anotaciones en la fase de liga, por lo que se espera que sigan siendo protagonistas en la fase eliminatoria de la Champions League.

El futuro de Bruno Guimarães y el interés del Manchester United

Fuera del terreno de juego, el Newcastle United también enfrenta movimientos importantes en el mercado. De acuerdo con información publicada por TEAMtalk, el Manchester United estaría interesado en fichar al mediocampista brasileño Bruno Guimarães durante el próximo mercado de verano.

El informe señala que el propio Casemiro habría recomendado a su compatriota como posible reemplazo en el conjunto de Old Trafford.

Ante esta situación, el Newcastle ya estaría preparando conversaciones para renovar el contrato del mediocampista, que actualmente se extiende hasta 2028. El club busca blindar a una de sus figuras más importantes, aunque los Red Devils no renunciarían fácilmente a su intención de ficharlo.

Barcelona llega con descanso y ambición en Europa

Por su parte, el FC Barcelona afronta esta eliminatoria después de varias semanas de preparación, tras haber asegurado su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

El equipo dirigido por Hansi Flick terminó quinto en la clasificación general de la fase de liga, con un balance de cinco victorias, un empate y dos derrotas, acumulando 16 puntos en la primera etapa del torneo.

Este rendimiento le permitió evitar la ronda previa y llegar con mayor descanso a la fase eliminatoria, donde buscará dar un paso más hacia el objetivo de conquistar nuevamente el título europeo.

Barcelona ya piensa en su futuro delantero

En el entorno del club catalán también comienzan a surgir movimientos pensando en el futuro del ataque. La posible salida del delantero polaco Robert Lewandowski ha llevado a la directiva a explorar opciones para reforzar esa posición.

Según información publicada por The Athletic, uno de los nombres que aparece en la lista es el delantero nigeriano Victor Osimhen, actualmente en el Galatasaray de Turquía.

Otro jugador que también gusta en la dirección deportiva es el egipcio Omar Marmoush, atacante del Manchester City. Sin embargo, el medio británico señala que ninguno de los dos sería por ahora la prioridad principal del club.

Newcastle vs Barcelona: posibles alineaciones

Newcastle United (4-3-3):

Aaron Ramsdale; Lewis Hall, Dan Burn, Malick Thiaw, Kieran Trippier; Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Joelinton Cassio; Anthony Gordon, Harvey Barnes y Jacob Murphy.

Entrenador: Eddie Howe.

FC Barcelona (4-3-3):

Joan García; Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, João Cancelo; Pedri González, Marc Bernal, Dani Olmo; Raphinha Dias, Lamine Yamal, Ferrán Torres.

Entrenador: Hansi Flick.