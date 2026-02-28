La expectativa en suelo colombiano es altísima. Este sábado podría darse el debut oficial de la gran estrella, James David Rodríguez, con su nuevo equipo, el Minnesota United. El volante no disputa un partido oficial desde noviembre de 2025, una pausa prolongada que convierte este regreso en un paso clave para recuperar ritmo competitivo de cara al Mundial de 2026. El Allianz Field promete estar a reventar para recibir al colombiano en una tarde que puede marcar el inicio de una nueva etapa en la MLS.

Minnesota United vs FC Cincinnati: horarios y Dónde Ver HOY EN VIVO

Colombia: 4:30 p.m.

4:30 p.m. México: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:30 p.m.

4:30 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 3:30 p.m.

3:30 p.m. Argentina: 6:30 p.m.

6:30 p.m. España: 10:30 p.m.

Este compromiso, así como toda la temporada de la MLS, se puede ver exclusivamente a través del sistema MLS Season Pass de Apple TV. Los usuarios deberán contratar este servicio de streaming para acceder desde cualquier dispositivo móvil o televisión.

El esperado estreno de James en la MLS

El estreno de James Rodríguez en la Major League Soccer está cada vez más cerca. El mediocampista ya trabajó con normalidad junto al plantel de Minnesota y podría sumar sus primeros minutos oficiales ante FC Cincinnati, precisamente frente a su nueva afición.

Durante los últimos días, el cuerpo técnico evaluó detalladamente su condición física, teniendo en cuenta que el colombiano acumula varios meses sin competencia oficial a nivel de clubes.

Cameron Knowles define el panorama

El entrenador Cameron Knowles confirmó que el volante está habilitado para entrar en la planificación del partido y que su participación dependerá del desarrollo del encuentro.

“Está bien. Está disponible para el partido. Vamos a ver cómo se desarrolla el juego y qué es lo que se requiere. No hay nada inevitable, está dentro del equipo”, señaló el técnico.

Todo apunta a que el debut podría darse progresivamente desde el banco, dependiendo de las necesidades tácticas.

Contexto del partido y antecedentes recientes

Minnesota United buscará su primera victoria de la temporada tras iniciar la campaña con un empate como visitante ante Austin FC. En contraste, FC Cincinnati llega motivado luego de imponerse 2-0 a Atlanta United en su estreno.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes hay una ligera ventaja para Minnesota, con tres victorias frente a dos de Cincinnati:

MLS 2024: Minnesota United 1-2 Cincinnati

MLS 2022: Minnesota United 0-1 Cincinnati

Amistoso 2021: Cincinnati 1-3 Minnesota United

MLS 2020: Cincinnati 0-1 Minnesota United

MLS 2020: Minnesota United 2-1 Cincinnati

El historial reciente anticipa un compromiso intenso y con opciones de gol.

Alineaciones probables

Minnesota United:

Callender; Taylor, Boxall, Duggan, Markanich; Triantis, Trapp, Hlongwane, Chancalay, Pereyra; Yeboah.

FC Cincinnati:

Celentano; Echenique, Hagglund, Robinson, Lingani Hadebe, Ramírez; Gidi, Ferreira, Bucha; Jabbari, Denkey.