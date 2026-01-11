La FA Cup entra en una de sus fases más emblemáticas con la disputa de la tercera ronda. Tendremos Manchester United vs Brighton & Hove Albion, dos equipos con estilos marcados y aspiraciones distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar en el torneo más antiguo del mundo.

Para el Manchester United, la FA Cup representa una oportunidad de reivindicación y un camino directo a la gloria en una temporada de reconstrucción. Para el Brighton, en cambio, el certamen simboliza la posibilidad de seguir haciendo historia y consolidarse como un club capaz de competir de tú a tú con los grandes, incluso en escenarios tan imponentes como Old Trafford.

Cuándo se juega Manchester United vs Brighton de la FA Cup

El partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup se disputará el domingo 11 de enero, con estos horarios:

España: 17:30

17:30 Colombia: 11:30

El encuentro se jugará en simultáneo con otros cruces destacados del fin de semana copero en Inglaterra.

Dónde ver Manchester United vs Brighton en TV y online

La transmisión del partido contará con una amplia cobertura internacional, tanto por televisión como por plataformas digitales:

España: DAZN y DAZN Online

DAZN y DAZN Online Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming

ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming México: TNT SportsMax México, TNT Go y HBO Max

TNT SportsMax México, TNT Go y HBO Max Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App

ESPN Select, fuboTV y ESPN App Inglaterra: TNT Sports 1 y Discovery+

Estadio del partido: Old Trafford

El duelo se disputará en el mítico Old Trafford, ubicado en Manchester. Con una capacidad superior a los 74.000 espectadores, es uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial y un escenario que suele ofrecer noches memorables en competiciones coperas.

Posibles alineaciones del partido de la FA Cup del Manchester United

Manchester United: Altay Bayindir; Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Benjamin Sesko. DT: Darren Fletcher.

Brighton & Hove Albion: Jason Steele; Joel Veltman, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Maxim De Cuyper; James Milner, Pascal Gross; Kaoru Mitoma, Diego Gómez, Tom Watson; Danny Welbeck. DT: Fabian Hürzeler.

Noticias de Manchester United para el partido

El mediocampo del United se vio reforzado recientemente con el regreso de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo tras sus respectivas lesiones, un impulso clave para el rendimiento del equipo. También volvió a la convocatoria Harry Maguire, lo que deja a Matthijs de Ligt como la única baja confirmada por problemas de espalda.

Además, Matheus Cunha llega con la motivación de alcanzar un registro histórico: podría convertirse en el quinto jugador desde 1992 en marcar en cinco partidos consecutivos de la FA Cup, una lista que incluye nombres como Wayne Rooney y Romelu Lukaku.

Noticias del Brighton antes de visitar Old Trafford

En el Brighton hay optimismo con la recuperación de Joel Veltman y Charalampos Kostoulas, mientras que Yankuba Minteh sigue siendo duda por molestias en la pierna. Continúan fuera Mats Wieffer, Solly March, Adam Webster y Stefanos Tzimas, todos por lesión de rodilla, además de Carlos Baleba, ausente por la Copa Africana de Naciones.

El técnico Fabian Hürzeler ya anticipó que habrá rotaciones, lo que abre la puerta a jugadores experimentados como James Milner y al defensor Lewis Dunk, ex canterano del Manchester United. Aunque los Red Devils suman 13 títulos de FA Cup, una cifra muy superior a la del Brighton, los Seagulls llegan con la ambición de dar un nuevo golpe y seguir escribiendo su propia historia en el fútbol inglés.