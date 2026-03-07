La MLS continúa su calendario con un partido que genera gran expectativa. DC United recibe a Inter Miami en un duelo que reúne a dos equipos que buscan consolidar su arranque de temporada y sumar puntos importantes en la tabla.

El compromiso se disputará el sábado 7 de marzo en el Audi Field de Washington, un escenario con capacidad para más de 20 mil espectadores. El encuentro tendrá especial atención internacional debido a la presencia de Lionel Messi en el equipo de Florida, lo que ha convertido cada partido del Inter Miami en uno de los más seguidos de toda la MLS.

Dónde ver DC United vs Inter Miami en TV y online

Para los aficionados que desean seguir este compromiso en vivo, la transmisión oficial del partido estará disponible únicamente a través de la plataforma de streaming de Apple TV.

Opción para ver el partido:

Streaming mundial: Apple TV (MLS Season Pass)

Este sistema permite acceder al encuentro tanto desde televisores inteligentes como desde dispositivos móviles, tabletas o computadores. Basta con contar con una suscripción activa al servicio para disfrutar del partido en directo o verlo posteriormente en repetición.

A qué hora se juega DC United vs Inter Miami

El partido está programado para disputarse el sábado 7 de marzo a las 16:30, horario local de Washington y también de Colombia. A continuación, algunos de los horarios más relevantes en distintos países:

Colombia: 16:30

16:30 Estados Unidos (Washington / Miami): 16:30

16:30 México: 15:30

15:30 Perú: 16:30

16:30 Ecuador: 16:30

16:30 Venezuela: 17:30

17:30 Bolivia: 17:30

17:30 Chile: 18:30

18:30 Argentina: 18:30

18:30 Uruguay: 18:30

18:30 Brasil: 18:30

18:30 España: 22:30

Este duelo forma parte de la programación destacada de la MLS para el fin de semana, ya que enfrenta a un equipo histórico de la liga con uno de los clubes que más protagonismo ha ganado en los últimos años.

Probables formaciones de DC United vs Inter Miami

DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Kye Rowles, Lucas Bartlett, Keisuke Kurokawa; Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania, Joao Peglow; Gabriel Pirani y Tai Baribo. DT: René Weiler.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Dónde se juega DC United vs Inter Miami

El encuentro tendrá lugar en el Audi Field, estadio ubicado en Washington D. C. y casa del DC United. Este escenario fue inaugurado en 2018 y tiene capacidad para más de 20 mil espectadores. Se trata de uno de los estadios más modernos del fútbol estadounidense y suele ofrecer un ambiente intenso para los equipos visitantes. El Audi Field se ha convertido en un punto clave para la MLS, albergando partidos de gran convocatoria, especialmente cuando visita la ciudad el Inter Miami de Lionel Messi.

Así llegan DC United e Inter Miami al partido, Fecha 3 de la MLS

Ambos clubes afrontan este compromiso con un balance similar en el inicio de la temporada 2026 de la MLS. DC United llega con un rendimiento irregular en las primeras jornadas. El equipo capitalino ya sumó una victoria en el torneo, pero en su más reciente presentación sufrió una derrota ante Austin FC por 1-0.

Por su parte, Inter Miami también registra una victoria y una derrota en este arranque de temporada. En su partido más reciente consiguió un triunfo importante frente a Orlando City por 2-4, resultado que dejó buenas sensaciones en el equipo dirigido por Javier Mascherano.

Con este contexto, el partido entre DC United e Inter Miami promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la MLS, tanto por el momento de los equipos como por la presencia de varias figuras internacionales.