La comunidad futbolera internacional tendrá hoy un gran atractivo en la Primeira Liga de Portugal con el duelo Benfica vs Tondela. En especial, los aficionados en Colombia estarán atentos para seguir en acción a Richard Ríos Montoya, quien pisa fuerte en el fútbol europeo. Revisa los horarios y señales de TV para no perderte este vibrante sorteo de emociones en el Estádio da Luz.

Benfica vs Tondela: Repasa horarios y señales de TV para ver este partidazo

Hora:

Colombia: 2:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Brasil: 4:30 p.m.

Portugal: 9:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Televisión:

Latinoamérica: GolTV

Europa: Sport TV y Benfica TV (BTV)

Streaming:

Disney+ Premium (solo Latam)

GolTV Play

Richard Ríos y el reto de su primera gran prueba en la Liga de Portugal

El Benfica, club donde milita Richard Ríos, tendrá su estreno como local en la Liga de Portugal y la expectativa es máxima. Después del empate 0-0 frente a Fenerbahçe en la semana, la obligación ahora está en conseguir un triunfo en casa ante Tondela, respondiendo así a la exigente afición que siempre pide espectáculo y títulos.

El compromiso será este sábado 23 de agosto en el mítico Estádio da Luz, donde los dirigidos por Bruno Lage buscarán dar un golpe de autoridad. El DT reconoció que el arranque de temporada ha dejado tareas pendientes y que espera una mejor versión de su equipo, con Ríos incluido, desde este encuentro.

Bruno Lage presiona al Benfica y marca el camino

En la rueda de prensa previa, Bruno Lage dejó en claro que el objetivo inmediato es ganar frente a Tondela, sin distracciones por el calendario internacional. El estratega fue contundente en su mensaje: primero hay que sumar en la liga y luego pensar en la Champions League.

«El resultado es lo primero, y tengo plena confianza. Hemos tenido un inicio positivo, pero todos sabemos que debemos dar más. Primero queremos ganar, y luego convencer», señaló el entrenador, quien elogió el desempeño de los nuevos fichajes, entre ellos a Richard Ríos.

Benfica prioriza la liga sobre la Champions

El DT también restó importancia, al menos por ahora, al choque contra Fenerbahçe por la fase previa de la Champions. Para él, la verdadera prioridad es la liga local y los tres puntos de este sábado.

«Es el partido más importante porque es el siguiente. Lo que quiere la afición del Benfica es ser campeones. Queremos tres puntos, pero sabemos que también hay mucho que perder en estos partidos. Nuestra concentración, compromiso y agresividad para vencer al Tondela deben estar presentes», concluyó Lage.