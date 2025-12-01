La Süper Lig de Turquía vive una de sus noches más esperadas con una nueva edición del clásico entre Fenerbahce y Galatasaray, los dos gigantes de Estambul y protagonistas del duelo más intenso del país. Será un partido cargado de historia, rivalidad deportiva y un impacto directo en la cima del campeonato, pues ambos llegan como líder y escolta separados apenas por un punto.

El encuentro, correspondiente a la Fecha 14, se disputará este lunes 1 de diciembre, desde las 18:00 en España y las 12:00 en Colombia, en un ambiente que promete ser electrizante. El Sukru Saracoglu Stadium, fortaleza del Fenerbahce, será el escenario de un partido que podría cambiar el rumbo de la liga.

Dónde ver Fenerbahce vs Galatasaray HOY: TV y streaming

El clásico turco tendrá transmisión exclusiva online para esta región:

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+

Disney+ México: Disney+

No hay canales de TV confirmados para el territorio latinoamericano, por lo que Disney+ será la única plataforma disponible para seguir el partido.

Detalles del partido: Fenerbahce vs Galatasaray

Competencia: Süper Lig de Turquía – Fecha 14

Estadio: Sukru Saracoglu Stadium (Estambul)

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025

Hora: 12:00 en Colombia | 18:00 en España | 20:00 en Turquía

Transmisión online: Disney+ (Latinoamérica y México).

Estadio del clásico: Sukru Saracoglu Stadium

El partido se disputará en el Sukru Saracoglu Stadium, ubicado en Estambul y con capacidad para 50.000 espectadores. Es uno de los escenarios con mayor tradición de Turquía y donde Fenerbahce construye gran parte de su fortaleza deportiva. El empuje local será uno de los factores clave en un clásico siempre cargado de presión.

Horario del Fenerbahce vs Galatasaray en otros países

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos: 12:00 p.m. ET | 9:00 a.m. PT | 11:00 a.m. CT

12:00 p.m. ET | 9:00 a.m. PT | 11:00 a.m. CT España: 18:00

18:00 Reino Unido: 17:00

17:00 Alemania, Francia, Italia: 18:00

18:00 Turquía: 20:00

Probables alineaciones para el clásico del fútbol turco

Fenerbahce: Ederson Moraes; Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan; Ismail Yüksek, Marco Asensio, Fred; Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoglu y Jhon Durán. DT: Domenico Tedesco.

Galatasaray: Günay Güvenc; Kazımcan Karatas, Arda Ünyay, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci; Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündogan; Leroy Sané, Baris Yilmaz y Mauro Icardi. DT: Okan Buruk.

Así llegan Fenerbahce y Galatasaray: la cima de la tabla en juego

Galatasaray es el sólido líder y con ventaja mínima. El equipo dirigido por Okan Buruk llega como líder de la Süper Lig con 32 puntos en 13 jornadas, producto de un desempeño sólido, equilibrado y con un Mauro Icardi que mantiene su rol protagónico como referencia ofensiva. El aporte de İlkay Gündogan, Torreira y Leroy Sané le ha dado al equipo un salto de calidad y madurez en los momentos clave.

Una victoria en territorio enemigo sería un golpe moral enorme y podría ampliar la diferencia en la tabla a cuatro puntos, consolidando la candidatura firme al título.

Fenerbahce: escolta con urgencias y obligación de ganar

A solo un punto de distancia (31 unidades), Fenerbahce llega al clásico con la presión de no dejar escapar a su máximo rival. El equipo de Domenico Tedesco ha mostrado un fútbol ofensivo, con jugadores determinantes como Marco Asensio, Fred y el colombiano Jhon Durán, una de las revelaciones del torneo.

La localía puede jugar un papel clave. Para Fenerbahce, ganar este clásico no solo significa acercarse al liderato: también representa enviar un mensaje directo en la lucha por el campeonato.