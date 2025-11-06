La Europa League 2025-26 continúa su actividad este jueves 6 de noviembre con un duelo clave por la Jornada 4 del torneo: el Dinamo Zagreb recibe al Celta de Vigo en el Estadio Maksimir, en la capital croata. El compromiso se jugará desde las 18:45 (hora de España) y las 12:45 (hora de Colombia).

Ambos equipos llegan con opciones claras de clasificación, separados apenas por un punto en la tabla. Dinamo Zagreb lidera el grupo con 7 unidades, mientras que Celta de Vigo suma 6 tras dos victorias consecutivas. El partido promete intensidad y buen fútbol, con dos estilos muy distintos: la solidez local del campeón croata frente al juego combinativo y vertical de los gallegos.

Dónde ver Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo en TV y online

El encuentro Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo será transmitido en varios países por las siguientes plataformas:

España: transmisión a través de M+ Liga de Campeones (M60 O115) , M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar , todos disponibles en la plataforma Movistar Plus+ .

transmisión a través de , y , todos disponibles en la plataforma . Colombia y el resto de Sudamérica: el partido podrá verse por ESPN 2 en televisión y DISNEY+ en streaming online.

el partido podrá verse por en televisión y en streaming online. México: emisión por TNT Sports .

emisión por . Estados Unidos: transmisión en TUDN, PARAMOUNT+ y ViX, con cobertura en ambos idiomas.

El enfrentamiento reúne a dos equipos en gran momento: Celta de Vigo, que encontró solidez bajo el mando de Claudio Giráldez; y Dinamo Zagreb, siempre protagonista en Europa gracias a su fortaleza en casa y su habitual eficacia ofensiva.

Dónde se juega el partido de Celta de Vigo en la Europa League

El escenario del encuentro será el Estadio Maksimir, en Zagreb (Croacia), con una capacidad cercana a los 35.000 espectadores. Este estadio, inaugurado en 1912, es uno de los más antiguos y emblemáticos del fútbol europeo del Este y un fortín para Dinamo Zagreb en competiciones internacionales.

El ambiente promete ser intenso, con la afición croata empujando a su equipo, que ha convertido el Maksimir en una plaza difícil para cualquier visitante. Celta de Vigo, sin embargo, llega con la confianza de sus últimas victorias, dispuesto a romper la racha positiva de Dinamo en su estadio.

A qué hora se juega el partido de Celta, país por país

España: 18:45

18:45 Colombia, Perú y Ecuador: 12:45

12:45 México: 11:45

11:45 Chile, Argentina y Uruguay: 14:45

14:45 Estados Unidos (Este): 13:45

13:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Francia, Alemania e Italia: 18:45

18:45 Croacia: 18:45

Así llegan Dinamo Zagreb y Celta de Vigo a la Jornada 4 de la Europa League

Dinamo Zagreb llega con 7 puntos tras tres partidos disputados. El equipo croata debutó con un sólido 3-1 sobre Fenerbahce, luego venció de visitante al Maccabi Tel Aviv (1-3) y en su último encuentro empató frente al Malmo (1-1) en Suecia.

Por su parte, Celta de Vigo ocupa la novena casilla general con 6 puntos, pero viene en una clara curva ascendente. Tras debutar con una derrota ante el Stuttgart (2-1), el equipo español reaccionó con dos victorias consecutivas: 3-1 ante el PAOK y 2-1 frente al OGC Nice.

Probables alineaciones del partido entre Celta de Vigo y Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb: Ivan Nevistic; Mateo Lisica, Sergio Domínguez, Scott McKenna, Bruno Goda; Dejan Ljubicic, Josip Misic, Miha Zajc; Arber Hoxha, Monsef Bakrar y Dion Beljo. DT: Mario Kovacevic.

Celta de Vigo: Iván Villar; Manu Fernández, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Mihailo Ristic; Iago Aspas, Pablo Durán y Borja Iglesias. DT: Claudio Giráldez.

Un duelo decisivo en la lucha por avanzar en la Europa League

El partido entre Dinamo Zagreb y Celta de Vigo será determinante para el futuro de ambos en la Europa League. Una victoria local dejaría a los croatas cerca de asegurar su clasificación, mientras que un triunfo del Celta le permitiría adueñarse del primer lugar y encarar la recta final de la fase con ventaja.

Ambos equipos llegan en buen momento, con planteles equilibrados y con jugadores en gran nivel, lo que anticipa un encuentro de alta intensidad en el Maksimir de Zagreb, donde la técnica española se medirá al rigor balcánico por un puesto de privilegio en el torneo continental.