La liga portuguesa vive uno de sus partidos determinantes de la temporada: Benfica y FC Porto, correspondiente a la Fecha 25 de la Primeira Liga. Se trata de un duelo directo en la parte alta de la tabla, con implicaciones claras en la pelea por el título.

El encuentro se disputará el domingo 8 de marzo, en horario central para Europa y la tarde en Sudamérica. Porto llega como líder del campeonato, mientras que Benfica necesita un triunfo en casa para recortar distancia y meterse de lleno en la lucha por el primer puesto.

¿A qué hora juegan Benfica vs Porto?

El clásico portugués tendrá los siguientes horarios internacionales:

España: 19:00

19:00 Portugal: 18:00

18:00 Colombia: 13:00

13:00 Perú: 13:00

13:00 Ecuador: 13:00

13:00 Argentina: 15:00

15:00 Chile: 15:00

15:00 México (CDMX): 12:00

12:00 Estados Unidos (ET): 14:00

Dónde ver Benfica vs Porto en TV y online este domingo

La transmisión del partido estará disponible según el país:

Argentina, México y España: BTV (streaming oficial del Benfica)

BTV (streaming oficial del Benfica) Colombia y resto de Sudamérica: sin transmisión oficial confirmada

sin transmisión oficial confirmada Estados Unidos: fuboTV.

¿Dónde se juega el clásico portugués este fin de semana?

El clásico se disputará en el Estádio da Luz, uno de los escenarios más emblemáticos de Europa, con capacidad para más de 68.000 espectadores. El estadio será el epicentro de un partido que puede cambiar el rumbo del campeonato.

Cómo llegan Benfica y Porto en la tabla

El duelo enfrenta a dos de los tres primeros equipos del torneo:

FC Porto: líder con 65 puntos en 24 jornadas , con tres unidades de ventaja sobre el segundo.

líder con , con tres unidades de ventaja sobre el segundo. Benfica: tercero con 58 puntos, obligado a ganar para mantenerse en la pelea directa por el título.

Probables alineaciones del partido Benfica vs Porto

Benfica: Anatoliy Trubin; António Silva, Samuel Dahl, Amar Dedic, Nicolás Otamendi, Rafa Silva; Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup, Richard Ríos, Gianluca Prestianni; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

FC Porto: Diogo Costa; Pablo Rosario, Francisco Moura, Dominik Prpic, Alberto Costa; Rodrigo Mora, Alan Varela, Seko Fofana; Pepe, Terem Moffi y William Gomes. DT: Francesco Farioli.

Claves del clásico portugués

Benfica intentará hacerse fuerte en casa para descontar puntos ante el líder, mientras que Porto buscará consolidar su ventaja y dar un golpe definitivo en la tabla. La diferencia de siete puntos entre ambos podría reducirse o ampliarse de manera significativa según el resultado.

El clásico entre Benfica y Porto no solo define tres puntos, sino que también influye en la confianza y el impulso de cara al tramo final del campeonato.

Ficha del partido Benfica vs FC Porto

Competencia: Primeira Liga 2026 – Fecha 25

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Horario:

España: 19:00

Colombia: 13:00

Estadio: Estádio da Luz, Lisboa

Capacidad: Más de 68.000 espectadores.

Posiciones: