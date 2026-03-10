La UEFA Champions League presenta uno de los cruces más atractivos de los octavos de final enfrenta a Atalanta y Bayern Múnich. El equipo alemán llega con una de sus figuras latinoamericanas como protagonista: Luis Díaz, quien ya ha dejado huella en esta edición del torneo.

El partido se disputará el martes 10 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Será una noche especial en Bérgamo, donde el conjunto italiano intentará dar el primer golpe ante uno de los grandes favoritos al título.

Dónde ver Atalanta vs Bayern en TV y online, con Luis Díaz

La transmisión del compromiso estará disponible en distintos operadores internacionales.

España: M+ Liga de Campeones 3 (M62 y Orange 118) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119). Plataforma: Movistar Plus+

M+ Liga de Campeones 3 (M62 y Orange 118) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119). Plataforma: Movistar Plus+ Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TNT Sports en TV y MAX en línea

TNT Sports en TV y MAX en línea Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ y Fubo Online.

Estas opciones permiten seguir el partido tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales desde cualquier dispositivo.

A qué hora es Atalanta vs Bayern, país por país

El compromiso tendrá horario estelar europeo y se jugará en la tarde americana:

España: 21:00

Italia: 21:00

Alemania: 21:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido del Bayern con Luis Díaz en la Champions League

El encuentro se disputará en el New Balance Arena, en Bérgamo, estadio con capacidad para más de 23 mil espectadores y casa de la Atalanta. Se trata de un escenario compacto y con ambiente intenso, donde el equipo italiano suele hacerse fuerte.

Cómo llegó Atalanta a los octavos de final de la Champions League

Atalanta terminó en el puesto 15 de la fase de liga con 13 puntos en 8 partidos. Mostró fortaleza como local, donde venció a Club Brugge (2-1) y Chelsea (2-1), empató con Slavia Praga (0-0) y cayó ante Athletic Club (2-3).

En los playoffs superó con autoridad al Borussia Dortmund, destacándose especialmente el triunfo 4-1 en casa que le permitió asegurar el cupo a octavos. El equipo dirigido por Raffaele Palladino buscará mantener su intensidad ofensiva ante un rival de máxima exigencia.

Cómo llegó Bayern a los octavos de final

El Bayern fue segundo en la fase de liga con 21 puntos en 8 partidos, mostrando contundencia y solidez en escenarios complejos. Como visitante logró triunfos ante Pafos (1-5), PSG (1-2) y PSV Eindhoven (1-2), aunque también sufrió una derrota frente a Arsenal (3-1).

El conjunto alemán llega como uno de los candidatos al título. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el equipo bávaro ha encontrado equilibrio entre experiencia y juventud.

Luis Díaz en la Champions con Bayern Múnich

Luis Díaz llega al duelo ante Atalanta con números destacados en la actual edición. El extremo colombiano suma 6 partidos, con 3 goles y una asistencia.

Le anotó a Club Brugge y firmó un doblete ante PSG, confirmando su impacto ofensivo en el equipo. Su desequilibrio por banda puede ser determinante en una serie que promete intensidad y ritmo alto.

Probables alineaciones de Atalanta y Bayern Múnich

Atalanta: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Isak Hien, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Mario Pasalic, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi; Lazar Samardzic, Nicola Zalewski; Gianluca Scamacca. DT: Raffaele Palladino.

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Ficha del partido Atalanta vs Bayern Múnich

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: New Balance Arena, Bérgamo

Capacidad: Más de 23.000 espectadores.