La liga árabe avanza en su calendario y la Jornada 15 presenta un partido con realidades muy distintas. Al Nassr recibe a Al Shabab en un duelo clave para la pelea en la parte alta y la lucha por salir del fondo de la tabla. El encuentro se disputará el sábado 17 de enero, con inicio a las 12:30 en Colombia y 18:30 en España.

Más allá del contexto colectivo, el foco también está puesto en Cristiano Ronaldo, quien llega como máximo goleador del certamen y referente absoluto de Al Nassr. A continuación, todos los detalles para ver el partido en TV y online, las probables alineaciones, el estado de forma de ambos equipos y la ficha del encuentro.

Horario de Al Nassr vs Al Shabab, país por país

Colombia: 12:30

12:30 España: 18:30

18:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina / Chile / Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 12:30

Dónde ver Al Nassr vs Al Shabab en TV y online

La transmisión del partido presenta diferencias según el país, con señales confirmadas en mercados específicos.

España: Vamos 2 en TV

en TV México: FOX ONE en TV y FOX ONE en streaming

en TV y en streaming Estados Unidos: FOX ONE en TV, FOX Sports App en streaming y Amazon Prime Video

en TV, en streaming y Resto de Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas hasta el momento para otros países de la región.

Dónde se juega Al Nassr vs Al Shabab

El partido se disputará en el Al Awwal Park, estadio ubicado en la ciudad de Riad y con capacidad para 25.000 espectadores. Es el escenario habitual de Al Nassr y uno de los recintos más reconocidos del fútbol saudí, donde el equipo local suele imponer condiciones desde el inicio.

Cómo llegan Al Nassr y Al Shabab a la Jornada 15 de la liga árabe

Al Nassr ocupa la segunda posición del campeonato con 31 puntos, manteniéndose como uno de los principales aspirantes al título. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha mostrado regularidad ofensiva y una plantilla con jerarquía internacional. En la jornada anterior logró un triunfo clave ante Al Hilal, partido en el que volvió a aparecer Cristiano Ronaldo en el marcador, reafirmando su liderazgo dentro y fuera del campo.

Al Shabab, en contraste, atraviesa una temporada decepcionante. Se ubica en el puesto 14 con apenas 11 puntos, muy lejos de las expectativas iniciales. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil necesita sumar con urgencia para escapar de la zona baja y cortar una racha de resultados irregulares que lo tienen comprometido en la tabla.

Cristiano Ronaldo, el gran atractivo del partido de Al Nassr

El delantero portugués llega al encuentro como líder goleador del certamen con 15 anotaciones, cifra que alcanzó tras marcar en la jornada anterior frente a Al Hilal. Además, continúa ampliando su registro histórico: suma 959 goles en su carrera profesional, un número que lo mantiene como uno de los máximos artilleros de todos los tiempos. Su presencia convierte cada partido de Al Nassr en un evento de alto interés global.

Probables alineaciones de Al Nassr y Al Shabab

Al Nassr: Mubarak Al Buainain; Aiman Yahya, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Nawaf Boushal; Ángel Cabriel, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Kingsley Coman; João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Al Shabab: Marcelo Grohe; Wesley Hoedt, Nawaf Al Ghulaimish, Saad Balobaid, Hussain Al-Sabiyani; Josh Brownhill, Vincent Sierro, Yacine Adli; Carlos Carvalho, Yannick Carrasco, Unai Hernández. DT: Imanol Alguacil.

Ficha del partido: Al Nassr vs Al Shabab