El fútbol saudí vivirá uno de sus momentos más esperados de la temporada con el enfrentamiento entre Al Hilal y Al Nassr, un clásico moderno que reúne figuras internacionales y que puede marcar el rumbo del campeonato. El duelo corresponde a la Jornada 14 de la liga árabe y enfrenta al líder contra su principal perseguidor, en un contexto de máxima tensión deportiva y enorme interés mediático.

Este partido no solo pone en juego tres puntos clave en la lucha por el título, sino también el orgullo entre dos de los clubes más poderosos del país. Con plantillas repletas de estrellas y entrenadores de renombre, el choque promete ser uno de los más vistos del torneo, tanto en Medio Oriente como a nivel internacional.

Cuándo se juega Al Hilal vs Al Nassr

El clásico saudí entre Al Hilal y Al Nassr se disputará el lunes 12 de enero, en los siguientes horarios:

Colombia: 12:30

12:30 España: 18:30

Un horario ideal para captar la atención de las principales audiencias futboleras, especialmente en Europa y América.

Dónde ver Al Hilal vs Al Nassr en TV y online

La transmisión del partido contará con diferentes opciones según el país:

España: Movistar+ (streaming)

Movistar+ (streaming) México: FOX ONE

FOX ONE Estados Unidos: FOX ONE en TV, FOX Sports App (streaming) y Amazon Prime Video

FOX ONE en TV, FOX Sports App (streaming) y Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica: No hay transmisiones oficiales confirmadas.

Estadio del partido: Kingdom Arena

El encuentro se jugará en el Kingdom Arena, ubicado en Riad. Este moderno estadio tiene capacidad para 30.000 espectadores y se ha consolidado como uno de los escenarios más imponentes del fútbol saudí, especialmente para partidos de alto perfil como este clásico.

Cómo llegan Al Hilal y Al Nassr a la Jornada 14 de la liga árabe

Al Hilal llega al partido como líder absoluto del campeonato, con 35 puntos, producto de 11 victorias consecutivas. El equipo dirigido por Simone Inzaghi mantiene un rendimiento perfecto, invicto y con un funcionamiento colectivo muy sólido, especialmente en el mediocampo y el frente de ataque.

Al Nassr, en cambio, ocupa la segunda posición con 31 puntos. El conjunto de Jorge Jesus sabe que una victoria en este duelo reduciría la distancia y reabriría por completo la pelea por el título, mientras que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Probable alineación de Al Hilal

Mohammed Al-Rubaie; Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari; Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno; Malcom, Darwin Núñez y Salem Al-Dawsari. Director técnico: Simone Inzaghi.

Probable alineación de Al Nassr

Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Aymeric Laporte), Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Otávio, Anderson Talisca, Joao Félix, Abdulrahman Ghareeb; Cristiano Ronaldo. Director técnico: Jorge Jesus

La presencia de Cristiano Ronaldo vuelve a colocar al club en el centro de la escena mundial, en un partido donde su impacto puede ser determinante.

Un clásico que puede definir buena parte del campeonato saudí

El enfrentamiento entre Al Hilal y Al Nassr trasciende la Jornada 14. Un triunfo del líder lo dejaría muy encaminado hacia el título, mientras que una victoria del segundo pondría la liga al rojo vivo. Con figuras internacionales, invictos en juego y un estadio repleto, el clásico saudí promete ser uno de los grandes espectáculos del fútbol internacional en este inicio de año.