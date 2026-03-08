La ciudad de Milán se paraliza para vivir una nueva edición del Derby della Madonnina, el clásico entre AC Milan y Inter de Milán. El duelo corresponde a una jornada determinante de la Serie A y enfrenta a los dos primeros de la tabla de posiciones.

El partido se jugará el domingo 8 de marzo, en horario estelar para Europa. Inter llega como líder del campeonato, mientras que Milan busca recortar la diferencia en la lucha directa por el título. El contexto convierte este clásico en uno de los encuentros más importantes de la temporada en el fútbol italiano.

A qué hora se juega AC Milan vs Inter este domingo

El Derby della Madonnina tendrá los siguientes horarios internacionales:

España: 20:45

20:45 Italia: 20:45

20:45 Colombia: 14:45

14:45 Perú: 14:45

14:45 Ecuador: 14:45

14:45 México (CDMX): 13:45

13:45 Argentina: 16:45

16:45 Chile: 16:45

16:45 Estados Unidos (ET): 15:45.

Dónde ver AC Milan vs Inter en TV y online, derbi de Milán

La transmisión del clásico estará disponible en distintas plataformas según el país:

España: LaLiga TV M3 (Movistar Plus+) y DAZN

LaLiga TV M3 (Movistar Plus+) y DAZN Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) México: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Estados Unidos: FOX Deportes y fuboTV.

¿Dónde se juega el Derby della Madonnina este fin de semana?

El clásico se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro. El escenario cuenta con capacidad para más de 75.000 espectadores y es compartido históricamente por ambos clubes.

Cómo llegan Milan e Inter en las posiciones de la liga italiana

El enfrentamiento tiene impacto directo en la lucha por el título:

Inter: líder con 67 puntos en 27 partidos .

líder con . AC Milan: segundo con 57 puntos.

La diferencia de diez puntos obliga al Milan a ganar si quiere mantener viva la pelea por el campeonato, mientras que Inter podría ampliar su ventaja y consolidarse como favorito al Scudetto.

Probables alineaciones del partido entre AC Milan e Inter

AC Milan: Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers; Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán; Rafael Leao y Christian Pulisic. DT: Massimiliano Allegri.

Inter de Milán: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Luis Henrique; Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny y Pio Esposito. DT: Cristian Chivu.

Claves del clásico en el fútbol italiano

El Derby della Madonnina no solo enfrenta a dos rivales históricos, sino que también define gran parte del panorama competitivo de la Serie A. Inter llega con mayor regularidad y mejor diferencia en la tabla, mientras que Milan necesita un triunfo para recortar distancias y presionar en la recta final del campeonato. La intensidad táctica, la calidad individual y el contexto clasificatorio convierten este AC Milan vs Inter en uno de los partidos más esperados del calendario europeo.

Ficha del partido AC Milan vs Inter de Milán

Competencia: Serie A 2026 – Jornada 28

Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

Horario: España e Italia (20:45) y Colombia: (14:45)

Estadio: Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán

Capacidad: Más de 75.000 espectadores

Posiciones: