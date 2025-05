Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudí para hacer historia, y lo ha hecho, pero no de la forma que esperaba. Su aterrizaje en Al Nassr prometía títulos, gloria y la consolidación de una liga competitiva. Sin embargo, tras dos años y medio, el balance es agridulce: goles por montones, pero ni un solo título en once intentos. Su legado en Medio Oriente está en duda, y las miradas ya apuntan a su futuro inmediato.

El contrato del astro portugués finaliza en junio y las negociaciones por una renovación están estancadas. A pesar de sus impresionantes cifras individuales, los gestos de frustración, las derrotas dolorosas y un contexto que ya no luce tan prometedor estarían empujando a Ronaldo a cerrar su ciclo en Riad. Incluso, un regreso a Europa ya suena con fuerza.

Cristiano ha jugado 11 torneos con Al Nassr con saldo muy negativo

Desde que llegó a Arabia Saudí en enero de 2023, Cristiano ha disputado once campeonatos oficiales con Al Nassr y no ha ganado ninguno. Lo más cerca que estuvo fue en la liga 2022-23, cuando cayó a cinco puntos del Al Ittihad. En la actual temporada, las finales de la Copa del Rey y la Supercopa también se le escaparon, ambas ante el temible Al Hilal. La última gran decepción fue la reciente semifinal de Champions asiática frente al modesto Kawasaki Frontale.

El portugués, acostumbrado a levantar trofeos, ha mostrado signos de frustración en el campo. En uno de los momentos más virales de las últimas semanas, se le vio hablando solo en medio del campo tras la eliminación continental, intentando procesar lo ocurrido.

El único trofeo que Cristiano Ronaldo ha conseguido con Al Nassr fue la Copa de Clubes Árabes en agosto de 2023, certamen de menor relieve en el fútbol saudí.

Sus números son brutales… pero el equipo no responde

En lo individual, no hay discusión. Cristiano Ronaldo ha marcado 91 goles y repartido 19 asistencias en 103 partidos con Al Nassr. Esta temporada lleva 33 goles en 39 encuentros y lidera la tabla de goleadores de la liga con 23 tantos, por encima de nombres como Benzema y Hamdallah. Pero ese rendimiento no se ha traducido en títulos para su equipo.

El problema es colectivo. Mientras clubes como Al Hilal y Al Ittihad, respaldados también por el fondo soberano saudí (PIF), se han reforzado con estrellas de nivel europeo, Al Nassr parece haberse quedado atrás. Esto ha provocado que ni siquiera con el mejor Cristiano puedan competir al más alto nivel.

Futuro incierto: estancamiento en la renovación y rumores de salida

Su contrato vence el 30 de junio, y según medios como The Sun y Marca, las conversaciones para renovar están suspendidas. Aunque su impacto mediático y comercial sigue siendo gigantesco, los dirigentes del club no están convencidos de sostener un proyecto cuyo éxito solo se mide en goles y no en títulos.

Incluso se ha mencionado la posibilidad de un cambio de equipo dentro de Arabia, siendo el Al Hilal uno de los candidatos, más aún tras clasificarse al próximo Mundial de Clubes. No obstante, también toma fuerza un escenario más nostálgico y mediático: el regreso a Europa.

¿Cristiano vuelve al Sporting de Lisboa para cerrar el círculo?

Uno de los destinos que más ilusiona a los fanáticos es su vuelta al Sporting de Lisboa, el club que lo formó y lo lanzó al estrellato. Según versiones de prensa, ya hubo contactos preliminares y existe buena disposición entre ambas partes. El Sporting necesita un reemplazo para Viktor Gyökeres, que podría salir este verano, y el retorno de CR7 encajaría perfecta y simbólicamente.

A sus 40 años, Cristiano mantiene un estado físico privilegiado y una ambición intacta: quiere llegar a los 1.000 goles antes de retirarse (hoy suma 934). Si el fútbol saudí dejó de ser el trampolín ideal para cerrar su carrera con trofeos, Europa podría volver a ser su escenario final.