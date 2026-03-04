La temporada de Cristiano Ronaldo sufrió un freno inesperado. Al Nassr confirmó oficialmente que el delantero portugués padece una lesión en el tendón de la corva, sufrida durante el partido ante Al Fayha, encuentro en el que disputó 81 minutos antes de ser reemplazado por Abdullah Al-Hamdan.

La noticia genera impacto no solo por el peso del jugador en el equipo, sino por el contexto competitivo en el que se produce. A sus 41 años, CR7 atraviesa una temporada de alto rendimiento y se encuentra en plena carrera hacia los 1000 goles oficiales, un objetivo que mantiene en vilo al fútbol mundial.

Cuál es la lesión de Cristiano Ronaldo en marzo de 2026

Al Nassr confirmó que Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, una zona que suele estar relacionada con los músculos isquiotibiales, fundamentales en acciones explosivas como el sprint, el remate y los cambios de ritmo.

Este tipo de lesión puede variar en gravedad, desde una sobrecarga leve hasta un desgarro muscular más complejo. Por el momento, el club no ha especificado el grado exacto de la dolencia, lo que deja abierta la incógnita sobre el tiempo estimado de recuperación.

Cómo se lesionó Cristiano Ronaldo

La molestia se produjo en el partido frente a Al Fayha, compromiso en el que Cristiano Ronaldo fue titular y disputó 81 minutos. Durante el encuentro mostró señales de incomodidad física antes de abandonar el campo.

El reemplazo por Abdullah Al-Hamdan encendió las alarmas, aunque en ese momento no se conocía la dimensión del problema. Posteriormente, los exámenes médicos confirmaron la afectación en el tendón de la corva.

Qué dijo Al Nassr sobre la recuperación de Cristiano Ronaldo

El comunicado oficial de Al Nassr señaló que el diagnóstico de recuperación queda “pendiente de evolución”. En otras palabras, no existe un plazo definido para su regreso a la competencia.

El club de Riad también informó que Cristiano ya ha comenzado su programa de rehabilitación con el objetivo de volver lo antes posible. Este martes, la institución publicó imágenes del delantero trabajando en el gimnasio, iniciando el proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Cuándo volvería a jugar Cristiano Ronaldo

Por ahora, no hay una fecha establecida para el regreso de Cristiano Ronaldo a las canchas. La evolución diaria será determinante para fijar un cronograma más preciso. En lesiones del tendón de la corva, los tiempos pueden variar considerablemente según la gravedad.

Si se trata de una sobrecarga leve, el regreso podría producirse en pocas semanas. Si existe una rotura muscular de mayor entidad, el periodo de recuperación podría extenderse. El club y el cuerpo médico priorizarán una recuperación completa para evitar recaídas, especialmente considerando la edad del jugador y la exigencia del calendario competitivo.

Los números de Cristiano Ronaldo en la temporada con Al Nassr

La lesión llega en un momento de alto rendimiento para el portugués. En la presente temporada suma 26 partidos disputados y 22 goles anotados. De esos, 21 corresponden a la liga saudí, donde ocupa el tercer lugar en la tabla de artilleros.

El otro tanto lo consiguió en la Saudi Super Cup, ampliando su impacto en distintas competiciones. Estos registros confirman que, incluso a los 41 años, mantiene un nivel competitivo destacado.

Cristiano Ronaldo y la tabla de goleadores en Arabia

Antes de su lesión, Cristiano Ronaldo se encontraba en el tercer puesto de la clasificación de goleadores del campeonato. Su producción ofensiva lo mantiene entre los referentes del torneo.

El parón por lesión podría influir en la pelea por el liderato goleador, especialmente en una liga donde la competencia por el título individual es intensa y cada jornada suma presión.

La carrera de Cristiano Ronaldo hacia los 1000 goles y el impacto de la lesión

Más allá de la competencia local, el foco global está puesto en la cifra histórica que persigue. Cristiano Ronaldo acumula 965 goles oficiales y se encuentra a 35 anotaciones de alcanzar los 1000 goles, una meta que redefiniría los límites estadísticos del fútbol profesional.

La lesión introduce una pausa en esa cuenta regresiva. Cada partido ausente representa una oportunidad menos para acercarse al objetivo, aunque su ritmo goleador en la temporada demuestra que sigue teniendo margen competitivo para lograrlo.

El desafío físico de Cristiano Ronaldo a los 41 años

Mantenerse en la élite a los 41 años exige una disciplina excepcional. Cristiano Ronaldo ha construido su carrera sobre una base de preparación física rigurosa, recuperación constante y cuidado extremo del cuerpo.

Lesiones como la del tendón de la corva forman parte de la exigencia natural del alto rendimiento, especialmente en futbolistas que sostienen cargas competitivas intensas. El desafío ahora pasa por una recuperación completa que le permita regresar sin comprometer su estado físico a largo plazo.

El entorno del jugador y el club apuntan a un regreso seguro, evitando riesgos innecesarios. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a su evolución y al momento en que vuelva a pisar el campo para continuar una carrera que aún tiene metas históricas por alcanzar.