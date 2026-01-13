La carrera de Cristiano Ronaldo continúa desafiando cualquier parámetro histórico del fútbol profesional. En el inicio de 2026, el portugués volvió a convertir y sumó un nuevo capítulo a una persecución que ya es universal: el camino hacia los 1.000 goles oficiales. Cada anotación adquiere un peso distinto, no solo por el impacto en su equipo, sino por lo que representa en la dimensión global de su legado.

El nuevo tanto llegó en un partido de alta exigencia frente a Al Hilal, en una jornada que terminó con derrota para los suyos, pero que volvió a dejar a Cristiano Ronaldo como protagonista. A los 40 años, el delantero no solo sigue vigente: mantiene una regularidad goleadora que lo acerca cada vez más a una hazaña sin precedentes.

El gol más reciente de Cristiano Ronaldo en 2026

Cristiano Ronaldo anotó su segundo gol del año 2026 en el duelo ante Al Hilal, uno de los encuentros más complejos del calendario en la liga saudí. El tanto confirmó que el portugués sigue siendo la principal referencia ofensiva de su equipo, incluso en contextos adversos.

Más allá del resultado final (derrota 3-1), la anotación volvió a poner el foco en su cuenta personal. Cada vez que CR7 convierte, el debate deja de ser si sigue vigente y pasa a centrarse en hasta dónde puede llegar antes de cerrar su carrera.

La cifra exacta de goles oficiales en la carrera de CR7

Con este nuevo tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 959 goles oficiales en competiciones reconocidas a nivel profesional. Se trata de un número sin comparación posible en la historia del fútbol moderno, construido a lo largo de más de dos décadas de máximo nivel.

Estos goles se reparten entre clubes y selección, en distintas ligas, torneos continentales y competencias internacionales, siempre con un denominador común: regularidad sostenida en el tiempo. Así son los datos:

Real Madrid: 450

Manchester United: 145

Portugal: 143

Al Nassr: 115

Juventus: 101

Sporting Clube: 5.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000

Tras llegar a los 959 goles oficiales, la distancia que separa a Cristiano Ronaldo de los 1.000 goles es de 41 anotaciones. Una cifra que, contextualizada en cualquier otra carrera, parecería inalcanzable. En el caso del portugués, aparece como un objetivo realista.

La clave está en su promedio reciente, su rol protagónico y su continuidad como titular. No se trata de una cuenta simbólica, sino de una persecución concreta que avanza partido a partido.

Cristiano Ronaldo, líder goleador de la liga saudí a los 40 años

El impacto de Cristiano Ronaldo no se limita al registro histórico. En la actualidad, el portugués es máximo goleador de la liga saudí, con 15 goles en 15 jornadas, aunque solo ha disputado 14 partidos.

Este dato refuerza la magnitud de su presente: mantiene un promedio cercano al gol por encuentro en un torneo que ha elevado su nivel competitivo con la llegada de figuras internacionales y una exigencia física considerable.

La regularidad que explica su vigencia goleadora

Uno de los aspectos más llamativos del presente de Cristiano Ronaldo es su consistencia. No se trata de rachas aisladas ni de momentos puntuales. Su producción goleadora se mantiene estable temporada tras temporada, incluso en la recta final de su carrera.

Disciplina física, adaptación táctica y una mentalidad competitiva intacta explican por qué sigue liderando tablas de goleadores y persiguiendo récords cuando otros ya colgaron los botines.

Un desafío que redefine los límites del fútbol profesional

El nuevo gol ante Al Hilal confirmó que Cristiano Ronaldo no está gestionando el final de su carrera: está compitiendo. Marca, lidera y mantiene un rol central dentro de su equipo, mientras la cuenta hacia los 1.000 goles sigue avanzando.

Con 959 goles oficiales y una regularidad que lo sostiene en la cima, CR7 continúa escribiendo una historia que ya no admite comparaciones. La hazaña de los mil goles no es una ilusión lejana: es un objetivo en construcción, alimentado por cada nuevo festejo.