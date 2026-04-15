Los hinchas de Independiente Santa Fe están de plácemes. No es una noche cualquiera: es de esas en las que el orgullo se impone, en las que su equipo salta al campo para competir en la élite del continente. Enfrente estará un rival de peso como Corinthians, que jugará con su estadio repleto de torcedores empujando al ‘Timao’. Se espera un partido grande, intenso, con ritmo alto y múltiples emociones de principio a fin.

Corinthians vs Santa Fe: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.

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Santa Fe, obligado a sumar en una plaza compleja

El conjunto cardenal afronta su segunda salida en el grupo E de la Copa Libertadores con la necesidad de sumar de a tres. El empate 1-1 frente a Peñarol en el debut dejó sensaciones mixtas, pero también la obligación de recuperar terreno en Brasil.

Además, el contexto del grupo aumenta la presión: Corinthians llega fortalecido tras su victoria 2-0 en Argentina frente a Platense, lo que le permite tomar ventaja temprana. Para Santa Fe, evitar que el conjunto brasileño se escape en la tabla es clave.

Historial que no favorece al equipo colombiano

Los antecedentes entre ambos equipos no son alentadores para Santa Fe. En los dos enfrentamientos más recientes por competiciones internacionales, el balance favorece al conjunto brasileño.

El 2 de marzo de 2016, Corinthians se impuso 1-0 en un partido cerrado, donde la solidez defensiva marcó la diferencia. Posteriormente, el 6 de abril del mismo año, ambos equipos empataron 1-1 en un duelo más abierto, en el que el cuadro bogotano mostró capacidad de reacción.

A pesar de la paridad en sensaciones, la realidad es que Santa Fe no ha logrado vencer a Corinthians, ni como local ni como visitante, lo que añade un grado extra de dificultad al reto de esta noche.

Un desafío de alto voltaje en el grupo E

El compromiso en territorio brasileño representa mucho más que tres puntos. Para Santa Fe, es la oportunidad de dar un golpe de autoridad, ajustar cuentas pendientes y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Del otro lado, Corinthians buscará imponer su jerarquía, su localía y su poder ofensivo para consolidarse como uno de los candidatos del grupo.

Todo está servido para un duelo de alta tensión, donde cada jugada puede marcar el rumbo de la serie y donde el margen de error será mínimo.