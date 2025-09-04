La Selección Colombia se prepara para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero lo hace con una particularidad que la diferencia de las demás selecciones de la Conmebol. Mientras en el resto de equipos hay futbolistas que podrían debutar en esta doble jornada, Colombia es la única que no tendrá estrenos en su plantilla.
Colombia sin debutantes en la doble fecha
La Confederación Sudamericana de Fútbol destacó a los jugadores que están a la espera de su primera oportunidad con la camiseta de sus respectivos países. En total son 40 futbolistas convocados para la penúltima y última jornada de las Eliminatorias, pero ninguno pertenece a la Selección Colombia.
El regreso de Dayro Moreno llamó la atención, sin embargo, no entra en la categoría de debutante ya que acumula más de 30 partidos con el equipo de mayores.
El proceso de Lorenzo y los estrenos en Colombia
Desde que Néstor Lorenzo asumió como seleccionador en 2022, han sido 34 jugadores los que han tenido su primera oportunidad con la camiseta nacional. Entre ellos, Jorge Carrascal y Jhon Durán fueron pioneros en el nuevo ciclo, mientras que Kevin Mier, Marino Hinestroza y Rafael Carrascal aparecen como los más recientes debutantes en 2025.
El técnico ha renovado la nómina con varias apuestas que se han consolidado, aunque otras apenas tuvieron unos minutos de protagonismo. En este cierre de eliminatoria, no habrá nuevos estrenos.
Chile, la selección con más posibles debutantes
De las demás selecciones de la Conmebol, es Chile la que lidera el listado con nueve jugadores que podrían vivir su primera experiencia internacional en este cierre de las Eliminatorias. En el otro extremo, Colombia se convierte en la única excepción sin debutantes.
Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela también cuentan con nombres frescos que podrían sumar minutos en partidos que definen clasificación directa o repechaje.
Listado de posibles debutantes en la penúltima fecha de Eliminatorias
– Argentina
- Julio Soler
- Alan Varela
- Claudio Echeverri
- José Manuel López
– Brasil
- Hugo Souza
- Jean Lucas
- Kaio Jorge
- Vitinho
- Samuel Lino
– Bolivia
- Rodrigo Banegas
- Marcelo Tórrez
- Lucas Mecazaga
- Darío Torrico
- Gustavo Peredo
– Chile
- Laurence Vigoroux
- Vicente Reyes
- Thomas Gillier
- Iván Román
- Esteban Matus
- Matías Sepúlveda
- Ian Garguez
- Emiliano Ramos
- Maximiliano Gutiérrez
– Ecuador
- Bryan Ramírez
- David Cabezas
- Patrik Mercado
– Paraguay
- Orlando Gill
- Alexis Duarte
- Ronaldo Martínez
- Adrián Alcaraz
– Perú
- Diego Enríquez
- Matías Lazo
- Alessandro Burlamaqui
- Piero Cari
- Kenji Cabrera
– Uruguay
- Juan Manuel Sanabria
- Kevin Amaro
- Ignacio Laquintana
– Venezuela
- Cristopher Varela
- Kevin Kelsy