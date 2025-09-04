La Selección Colombia se prepara para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero lo hace con una particularidad que la diferencia de las demás selecciones de la Conmebol. Mientras en el resto de equipos hay futbolistas que podrían debutar en esta doble jornada, Colombia es la única que no tendrá estrenos en su plantilla.

Colombia sin debutantes en la doble fecha

La Confederación Sudamericana de Fútbol destacó a los jugadores que están a la espera de su primera oportunidad con la camiseta de sus respectivos países. En total son 40 futbolistas convocados para la penúltima y última jornada de las Eliminatorias, pero ninguno pertenece a la Selección Colombia.

El regreso de Dayro Moreno llamó la atención, sin embargo, no entra en la categoría de debutante ya que acumula más de 30 partidos con el equipo de mayores.

El proceso de Lorenzo y los estrenos en Colombia

Desde que Néstor Lorenzo asumió como seleccionador en 2022, han sido 34 jugadores los que han tenido su primera oportunidad con la camiseta nacional. Entre ellos, Jorge Carrascal y Jhon Durán fueron pioneros en el nuevo ciclo, mientras que Kevin Mier, Marino Hinestroza y Rafael Carrascal aparecen como los más recientes debutantes en 2025.

El técnico ha renovado la nómina con varias apuestas que se han consolidado, aunque otras apenas tuvieron unos minutos de protagonismo. En este cierre de eliminatoria, no habrá nuevos estrenos.

Chile, la selección con más posibles debutantes

De las demás selecciones de la Conmebol, es Chile la que lidera el listado con nueve jugadores que podrían vivir su primera experiencia internacional en este cierre de las Eliminatorias. En el otro extremo, Colombia se convierte en la única excepción sin debutantes.

Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela también cuentan con nombres frescos que podrían sumar minutos en partidos que definen clasificación directa o repechaje.

Listado de posibles debutantes en la penúltima fecha de Eliminatorias

– Argentina

Julio Soler

Alan Varela

Claudio Echeverri

José Manuel López

– Brasil

Hugo Souza

Jean Lucas

Kaio Jorge

Vitinho

Samuel Lino

– Bolivia

Rodrigo Banegas

Marcelo Tórrez

Lucas Mecazaga

Darío Torrico

Gustavo Peredo

– Chile

Laurence Vigoroux

Vicente Reyes

Thomas Gillier

Iván Román

Esteban Matus

Matías Sepúlveda

Ian Garguez

Emiliano Ramos

Maximiliano Gutiérrez

– Ecuador

Bryan Ramírez

David Cabezas

Patrik Mercado

– Paraguay

Orlando Gill

Alexis Duarte

Ronaldo Martínez

Adrián Alcaraz

– Perú

Diego Enríquez

Matías Lazo

Alessandro Burlamaqui

Piero Cari

Kenji Cabrera

– Uruguay

Juan Manuel Sanabria

Kevin Amaro

Ignacio Laquintana

– Venezuela