La Selección Colombia se juega esta noche la clasificación al Mundial de Estados Unidos 2026 y la ansiedad es total entre millones de hinchas en todo el país. Un triunfo en el estadio Metropolitano de Barranquilla sellará el regreso de la Tricolor a la cita orbital tras 8 años de ausencia. Con las tribunas a reventar, el resto de los colombianos podrá disfrutar del duelo gracias a las opciones de televisión y plataformas online que detallamos a continuación.

Colombia vs Bolivia: canales y transmisiones por internet del partido hoy

Partido: Colombia vs Bolivia

Colombia vs Bolivia Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025

Jueves 4 de septiembre de 2025 Hora: 6:30 p.m. hora local

6:30 p.m. hora local Evento: Eliminatorias Conmebol Mundial 2026 – Jornada 17

Eliminatorias Conmebol Mundial 2026 – Jornada 17 Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Darío Herrera (Argentina) Televisión: Caracol y RCN

Caracol y RCN Streaming: Canales YouTube Gol Caracol y Deportes RCN

La gran oportunidad de la Selección Colombia

El equipo de Néstor Lorenzo llega con la ilusión intacta: una victoria frente a Bolivia asegura el cupo directo al Mundial y pone fin a la sequía de ocho años sin estar en una Copa del Mundo. El momento genera ilusión gracias al buen presente de Luis Díaz en el Bayern de Múnich, aunque la gran incógnita pasa por quien será el reemplazo de Jhon Durán, goleador joven envuelto en rumores de indisciplina y lesiones discutidas.

El técnico convocó a Dayro Moreno, un veterano delantero que despierta pasiones y polémicas a partes iguales. Sus más de 370 goles lo avalan, pero su estilo de vida bohemio mantiene abierto el debate sobre su aporte real a la Tricolor.

Bolivia llega con la obligación de ganar

Para la selección de Bolivia, el choque en Barranquilla es prácticamente una final. Los dirigidos por Óscar Villegas están obligados a sumar puntos para mantener viva la ilusión de un cupo en el repechaje rumbo al Mundial. Aunque no podrán contar con Lucas Chávez por expulsión, sí estará Miguel Tercero, una de sus cartas goleadoras con seis tantos en la actual eliminatoria.

El propio Villegas anticipó que llegarán “con todo” para intentar arruinar la fiesta cafetera, aunque el calor de Barranquilla y la presión del Metropolitano serán factores determinantes en contra de la Verde.

Alineaciones probables del partido

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Director Técnico: Néstor Gabriel Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Miguel Terceros, Gabriel Villamil; Moisés Paniagua y Carmelo Algarañaz.

Director Técnico: Óscar Villegas.