El regreso de Lionel Messi y el Inter Miami a la competencia en la MLS marca el inicio de la recta final de la fase regular. Tras la fecha FIFA y la Leagues Cup, el conjunto dirigido por Javier Mascherano visita al Charlotte FC, que se encuentra cuatro puntos por encima en la tabla. El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Inter Miami vs Charlotte: fecha y horario por países

Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m.

8:30 p.m. México: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Miami: 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 1:30 a.m. del domingo

Dónde ver hoy a Messi y el Inter Miami

El único medio autorizado para ver en vivo los partidos de Lionel Messi con el Inter Miami es Apple TV MLS Season Pass, la plataforma que transmite todos los juegos de la liga. La App ofrece señal abierta en todo el mundo, garantizando la cobertura completa del torneo.

Cómo llegan Inter Miami y Charlotte

El último compromiso de Inter Miami fue la final de la Leagues Cup, el pasado 31 de agosto, en la que perdió 3-0 contra Seattle Sounders. En la MLS, su última aparición fue el 23 de agosto con empate 1-1 frente a DC United. Para este juego, las Garzas no podrán contar con Luis Suárez, sancionado con tres partidos tras un incidente en la final ante Seattle.

Por su parte, el Charlotte FC atraviesa un presente sólido con ocho victorias consecutivas en la liga. El triunfo más reciente fue el 30 de agosto por 2-1 ante New England. Con esta racha, se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Este. Destaca el rendimiento del mediocampista español Pep Biel, quien acumula diez goles y once asistencias en 24 partidos.

Probables formaciones

Inter Miami

Oscar Ustari; Ian Fray o Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi y Tadeo Allende.

DT: Javier Mascherano.

Charlotte FC

Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Adilson Malanda, Andrew Privett, Tim Ream; Liel Abada, Ashley Westwood, Brandt Bronico, Wilfried Zaha; Pep Biel y Patrick Agyemang.

DT: Dean Smith.