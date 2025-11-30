Flamengo volvió a tocar la gloria continental en la CONMEBOL Libertadores 2025 tras vencer a Palmeiras y, en medio del festejo rojo y negro, hubo presencia colombiana. Jorge Carrascal levantó el trofeo con el Mengão y entró a un círculo reducido: el de los colombianos que han sido campeones de América con clubes de Brasil, una lista marcada por grandes historias dentro del fútbol sudamericano.

Colombianos campeones de Libertadores con clubes brasileros

Wason Rentería – Internacional (2006)

Orlando Berrío – Flamengo (2019)

Jhon Arias y Yonny González – Fluminense (2023)

Jorge Carrascal – Flamengo (2025)

Primeros pasos de la huella colombiana en Brasil

El recorrido comenzó en 2006, cuando Wason Rentería se consagró campeón con Internacional de Porto Alegre en una final recordada frente a São Paulo. Ese título abrió la puerta para que más colombianos lograran inscribir su nombre en la Copa desde territorio brasileño.

En 2019, Orlando Berrío repitió la hazaña con un Flamengo inolvidable, protagonista de una de las finales más épicas frente a River Plate. Ese mismo año, Gustavo Cuéllar también hizo parte del plantel campeón; aunque dejó el club antes de la semifinal, sus diez partidos en el certamen fueron decisivos para la consagración del equipo.

Una final perdida… y otra ganada en el mismo escenario

El fútbol también escribe coincidencias mágicas. En aquella final de 2019, Jorge Carrascal jugó para River Plate y vivió la derrota ante Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. Seis años después, en 2025, regresó al mismo gramado, pero esta vez para levantar la Copa con el Fla, cerrando un ciclo que parecía escrito por destino.

Nuevos campeones en Brasil

En 2023, Yony González y Jhon Arias ampliaron la lista al coronarse con Fluminense en una final ante Boca Juniors disputada en el Maracaná. Para Arias, ese título significó su consolidación definitiva como ídolo del club carioca.

Carrascal y un acierto que cambió su carrera

El 2025 marcó el turno de Carrascal, quien encontró en Flamengo el escenario ideal para potenciar su talento. A cinco meses de su llegada desde el fútbol ruso, su impacto ha sido inmediato dentro del trabajo de Filipe Luis. El entrenador lo elogió desde el primer día y lo definió como un “eje de balanza” en el ataque por su regate, creatividad y lectura ofensiva. El tiempo le dio la razón.

Río de Janeiro también ha sido un hogar perfecto para el cartagenero, cuyo estilo alegre, atrevido y caribe encajó de manera natural con la idiosincrasia del Mengão. Ese rendimiento lo ha llevado a consolidarse igualmente en la Selección Colombia, donde el técnico Jorge Lorenzo le reafirmó que su decisión fue acertada y que, salvo imprevistos, su nombre está proyectado para el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Carrascal no solo sumó una Libertadores: escribió su propio capítulo en la historia del fútbol colombiano en Brasil, demostrando que su talento tenía reservado un lugar entre los campeones del continente.