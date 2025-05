El entrenador italiano Carlo Ancelotti, el más ganador en la historia del Real Madrid, ha encendido las alarmas en España tras anunciar que su futuro se conocerá el próximo 25 de mayo, coincidiendo con el último partido de Liga en el Santiago Bernabéu. El veterano técnico, acosado por rumores que lo vinculan con la selección de Brasil y con el poderoso Al Hilal de Arabia Saudita, ha decidido mantener silencio hasta ese día clave.

Ancelotti fija el 25 de mayo como el día de la verdad

En una rueda de prensa previa al partido ante el Celta, Ancelotti dejó clara su postura: “De mi futuro hablaré el día 25 y no antes”. Aunque no lo dijo abiertamente, la elección de esa fecha genera sospechas sobre una posible despedida, ya que no hace referencia al Mundial de Clubes, sino al cierre de la Liga. En sus palabras, evitó confirmar o desmentir cualquier negociación, pero tampoco descartó una salida.

Brasil, Arabia Saudita y el silencio de Ancelotti

Pese a la insistencia de la prensa, Carlo Ancelotti evitó referirse a su supuesta vinculación con la selección de Brasil o con clubes de Arabia Saudita. “Tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición. Como les tengo respeto, no hablaré de mi futuro hoy”, dijo con serenidad. A pesar de las reiteradas preguntas, el italiano se mantuvo firme en su decisión de no revelar nada hasta que finalice la temporada.

La relación con el club sigue siendo «fantástica»

En medio del misterio, Ancelotti dejó claro que su vínculo con el Real Madrid sigue siendo positivo. «La relación es fantástica. Nunca he tenido una pelea con el club y nunca la voy a tener. El día que me despida será muy bonito, ya sea en 2025, 2026 o 2030”, declaró. Con estas palabras, quiso disipar rumores de tensión interna, aunque sin aclarar si ya existe una decisión tomada sobre su continuidad.

El Real Madrid se juega la Liga y su técnico pide foco

Mientras tanto, Ancelotti busca mantener la concentración en los cuatro partidos restantes de Liga, donde el Real Madrid aún tiene posibilidades de pelearle el título al Barcelona. «Lo que tenemos que hacer es luchar hasta el último segundo del último partido», insistió el técnico, quien afronta también las críticas por la baja producción ofensiva del equipo en las últimas fechas.