Carlo Ancelotti, actualmente entrenador del Real Madrid, estaría viviendo sus últimas semanas al frente del club blanco para asumir un desafío de proporciones históricas: dirigir a la Selección de Brasil. Así lo confirmó el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien detalló que ambas partes alcanzaron un acuerdo de principio que entraría en vigor a partir de junio de 2025, al finalizar la temporada europea.

Además del impacto deportivo que representa la llegada de Ancelotti a la ‘Canarinha’, también ha salido a la luz la estrambótica cifra que ganará el técnico italiano bajo su nuevo contrato. Según versiones filtradas por medios internacionales, Ancelotti recibiría un salario mensual de aproximadamente 900.000 dólares, lo que se traduce en unos 10,8 millones de dólares al año.

Con este acuerdo, Ancelotti se convertiría en el entrenador mejor pagado del mundo y en uno de los seleccionadores nacionales con las cifras salariales más altas de la historia. El reto de devolver a Brasil la gloria mundialista en 2026 será, sin duda, uno de los mayores de su ilustre carrera.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation expect Carlo Ancelotti to be on the touchline already on the first week of June representing the Seleçao.

It’s always been a key condition for Brazil: sign before the FIFA Club World Cup, not an option to wait until July.

Formal steps to follow now. pic.twitter.com/XTH7wuy4af

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025