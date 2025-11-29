El popular equipo de Río de Janeiro alcanzó este sábado un lugar histórico dentro del fútbol sudamericano al convertirse en el club brasilero con más Copas Libertadores, llegando a cuatro títulos y superando a gigantes como Palmeiras, Santos, Gremio y São Paulo. La final ante Palmeiras no solo definía un campeón continental: también colocaba en disputa el prestigioso sitial de honor dentro del país más dominante en la historia del torneo.

Flamengo entra en la élite absoluta del continente

El triunfo 1-0 sobre el Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima significó mucho más que una nueva estrella. Con las conquistas de 1981, 2019, 2022 y 2025, Flamengo confirma una época dorada sin precedentes: tres títulos continentales en apenas seis años, una hegemonía que consolida su poder deportivo y eleva a niveles históricos la ilusión de su masiva hinchada en Brasil y el mundo.

Detrás del Mengao, ahora aparecen con tres Libertadores Palmeiras, Santos, Gremio y São Paulo, un dato que refleja la magnitud de lo conseguido por los dirigidos por Filipe Luis.

Una final cargada de tensión y magia en Lima

El Estadio Monumental U de Lima se vistió de gala para albergar la definición de la Copa Libertadores, con un ambiente encendido desde mucho antes del pitazo inicial. Música, mosaicos gigantes y banderas en toda la gradería crearon un marco imponente para los 22 protagonistas.

El partido arrancó con intensidad absoluta. En menos de dos minutos ambos equipos pisaron el área rival y Palmeiras reclamó sin éxito un penal. A partir de ahí, el Flamengo tomó el control y generó tres opciones claras en apenas cinco minutos, situaciones que no lograron convertir pero que marcaron el pulso del encuentro.

La primera parte se volvió física, repleta de faltas y amonestaciones, lo que reflejó el alto voltaje competitivo. Flamengo cometió nueve faltas y recibió tres tarjetas amarillas, mientras Palmeiras sumó seis infracciones y una amarilla para Raphael Veiga.

El gol que decidió la Copa Libertadores 2025

La segunda mitad tuvo un claro dominador: el Flamengo. De Arrascaeta estuvo cerca con un remate bloqueado, pero la jugada clave llegó al minuto 67. Tras un tiro de esquina ejecutado por el uruguayo, Danilo, ex Real Madrid, apareció sin marca para conectar de cabeza y vencer a Carlos Miguel, provocando el estallido de la afición rojinegra en Lima.

Desde ahí, Filipe Luis manejó el ritmo del partido con inteligencia, ajustando líneas y desgastando el tiempo para evitar cualquier reacción del Verdão. Aunque no ingresó al campo, Saúl Ñíguez quedó en la historia al convertirse en el segundo español en ganar la Libertadores, después de Pablo Marí en 2019.

Flamengo apunta a una semana histórica

La victoria coronó una actuación táctica magistral de Filipe Luis sobre Abel Ferreira y abrió la puerta a una posible semana inolvidable para el club. Con dos jornadas restantes del Brasileirao, Flamengo podría celebrar un nuevo título local el próximo jueves si derrota al Ceará en el Estadio Maracaná.

El Mengao ya escribió una página imborrable en la Copa Libertadores 2025, pero su ambición apunta a cerrar el año como el club más dominante del continente.