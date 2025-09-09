La selección de Bolivia recibe este martes a la poderosa selección de Brasil en el partido válido por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Será un encuentro histórico para los altiplánicos, que necesitan ganar y esperar un tropiezo de Venezuela para mantener viva la ilusión de llegar al repechaje premundialista.

Bolivia vs Brasil: ver hoy en vivo y gratis este partidazo

Día: martes 9 de septiembre

martes 9 de septiembre Hora: 6:30 p.m. (Colombia) / 7:30 p.m. (Bolivia) / 8:30 p.m. (Brasil)

6:30 p.m. (Colombia) / 7:30 p.m. (Bolivia) / 8:30 p.m. (Brasil) Estadio: Municipal de El Alto (4.088 metros sobre el nivel del mar)

Municipal de El Alto (4.088 metros sobre el nivel del mar) Jornada: fecha 18 de las Eliminatorias

fecha 18 de las Eliminatorias Transmisión online: DITU

DITU Descarga la app aquí: ditutv.lat/descargar

Bolivia sueña con el repechaje al Mundial 2026

En el historial entre ambas selecciones, Brasil se impone con claridad: 24 victorias en 33 enfrentamientos. Bolivia apenas ganó cinco veces y se registran otros cinco empates. En el último cruce, al inicio de estas Eliminatorias, la Canarinha goleó 5-1.

La situación en la tabla es clara: si Bolivia vence a Brasil llegaría a 20 puntos y accedería al repechaje, siempre que Venezuela no gane frente a Colombia. En caso de empate alcanzaría 18 puntos y quedaría prácticamente eliminado por diferencia de goles. Una derrota lo dejaría con 17 puntos y sin opciones matemáticas de clasificación.

Brasil llega clasificado pero con bajas importantes

La selección de Brasil, ya clasificada al Mundial con 28 puntos, afrontará este partido con varias novedades. Carlo Ancelotti decidió no convocar a Neymar, quien continúa en recuperación física por problemas musculares. Además, Vinícius Jr. tampoco jugará en El Alto, ya que el técnico optó por darle descanso tras cumplir su sanción ante Chile.

El Scratch viene de golear 3-0 a los australes y buscará cerrar la Eliminatoria con un resultado positivo pese a no tener presión en la tabla.

Probables formaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.

Brasil: Matheus Krepski; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison.