Día crucial para Richard Ríos con el Benfica este viernes 26 de septiembre, luego de las críticas que han surgido sobre su rendimiento en el fútbol portugués bajo la dirección de José Mourinho. El volante colombiano busca revertir esta situación en un duelo clave de la Liga de Portugal, cuando las Águilas reciban al Gil Vicente en el Estadio da Luz. La gran incógnita es si el técnico mantendrá su respaldo y lo incluirá en el once titular, en medio de la expectativa que ha generado su fichaje.

Horarios, TV y Streaming para ver al Benfica HOY

Colombia : 2:15 p.m.

: 2:15 p.m. Portugal : 8:15 p.m.

: 8:15 p.m. España : 9:15 p.m.

: 9:15 p.m. Argentina : 4:15 p.m.

: 4:15 p.m. Chile : 4:15 p.m.

: 4:15 p.m. Brasil: 4:15 p.m.

Televisión para Colombia y Latinoamérica

GOLTV

GOLTV Play

Disney+ Premium

Televisión y streaming en Europa

Portugal: Benfica TV (BTV) y Sport TV

Benfica TV (BTV) y Sport TV Resto de Europa: Amazon Prime Video y DAZN

Mourinho le muestra respaldo a Ríos

En la previa del compromiso, José Mourinho salió en defensa de Richard Ríos, asegurando que su misión es ayudarlo a mostrar sus condiciones. “Quiero protegerlo y crear situaciones para que aparezca en el juego, sin pedirle cosas que le cuesten. La idea es reforzar su confianza y que los hinchas vean lo buen jugador que es”, afirmó el entrenador.

El mediocampista, de 25 años, llegó al Benfica procedente del Palmeiras por 27 millones de euros, una de las transferencias más costosas en la historia reciente del club. Sin embargo, aún no ha logrado consolidar su mejor nivel en Lisboa, motivo por el cual Mourinho busca reducir la presión mediática y darle continuidad.

Benfica busca acercarse a la cima

Tras empatar 1-1 con Rio Ave en partido aplazado, las Águilas regresan al Estadio da Luz para enfrentar a Gil Vicente, en duelo de la séptima jornada. Con 14 puntos, el Benfica ocupa la tercera casilla de la Liga de Portugal, a cuatro del líder Porto y a uno del Sporting Lisboa, que cuenta con el colombiano Luis Javier Suárez.

Todo apunta a que Ríos será titular en un partido donde los lusos necesitan ganar para no perderle pisada a los primeros lugares de la tabla.

Posibles alineaciones de Benfica vs Gil Vicente

Benfica: Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenetxea, Ríos, Lukebakio, Sudakov, Aursnes, Pavlidis

Entrenador: José Mourinho

Gil Vicente: Andrew; Konan, Buatu, Elimbi, Zé Carlos, García, Cáceres, Souza, Esteves, Fernandes, Pablo

Entrenador: César Peixoto