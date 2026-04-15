La UEFA Champions League ya tiene definidos a los cuatro equipos que seguirán en la lucha por el título más prestigioso del fútbol europeo. Tras una emocionante ronda de cuartos de final, el torneo entra en su fase definitiva con dos enfrentamientos que prometen partidos de alto nivel y grandes emociones.

Los resultados recientes dejaron en el camino a varios clubes históricos del continente. Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona y Sporting Clube quedaron eliminados, lo que abrió el camino para que cuatro aspirantes mantengan vivo el sueño de levantar el trofeo el próximo 30 de mayo. Con los resultados confirmados, el cuadro final del torneo ya tiene definidos los cruces de semifinales y el calendario de partidos.

Así quedaron las semifinales de la Champions League 2025-26: partidos definidos

Las semifinales de la Champions League reunirán a cuatro equipos que han mostrado un rendimiento sólido durante toda la temporada. Los enfrentamientos quedaron establecidos de la siguiente manera:

PSG vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Arsenal

Estos cruces reúnen a clubes con estilos muy diferentes, pero con plantillas de alto nivel y jugadores capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

El duelo entre PSG y Bayern Múnich aparece como uno de los más atractivos de la fase, ya que ambos equipos llegan con planteles ofensivos y con figuras que han sido protagonistas durante toda la competición. Por su parte, Atlético de Madrid y Arsenal protagonizarán una serie que enfrentará la intensidad defensiva del equipo español con el fútbol ofensivo y dinámico del conjunto inglés.

PSG vs Bayern Múnich: una semifinal con historia

El enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich es uno de los más esperados de la fase semifinal. Ambos clubes han protagonizado duelos memorables en la Champions League en los últimos años, incluyendo la final de la temporada 2019-20.

El Bayern llega a esta instancia después de eliminar al Real Madrid en una serie intensa que se definió con un par de goles en los minutos finales. El equipo alemán ha mostrado un gran rendimiento ofensivo durante la temporada y cuenta con figuras que han sido determinantes en el camino hacia las semifinales.

El PSG, por su parte, llega con confianza tras superar su eliminatoria de cuartos y consolidarse como uno de los equipos más peligrosos del torneo. El conjunto parisino ya demostró su capacidad ofensiva en fases anteriores y buscará avanzar a la final con una actuación sólida ante el Bayern.

Atlético de Madrid vs Arsenal: la otra semifinal

La segunda semifinal enfrentará a dos equipos con estilos muy distintos. Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, buscará imponer su tradicional solidez defensiva y su intensidad competitiva.

Arsenal, en cambio, llega con un estilo más ofensivo y dinámico. El equipo inglés ha sido uno de los más atractivos del torneo por su propuesta de juego y su capacidad para dominar la posesión del balón.

Este cruce promete ser uno de los más interesantes desde el punto de vista táctico, con dos equipos que representan filosofías de juego opuestas.

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

La UEFA ya confirmó las fechas en las que se disputarán los partidos de ida y vuelta de las semifinales del torneo.

Partidos de ida

28 de abril: PSG vs Bayern Múnich

PSG vs Bayern Múnich 29 de abril: Atlético de Madrid vs Arsenal

Partidos de vuelta

5 de mayo: Arsenal vs Atlético de Madrid

Arsenal vs Atlético de Madrid 6 de mayo: Bayern Múnich vs PSG

Estos encuentros definirán qué equipos avanzarán a la gran final de la Champions League.

Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2025-26

La final del torneo está programada para el 30 de mayo. El partido se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, uno de los estadios más modernos de Europa.

Allí se enfrentarán los ganadores de las semifinales para definir al nuevo campeón de la Champions League. El escenario promete una noche histórica con dos de los mejores equipos del continente disputando el título más importante del fútbol de clubes.