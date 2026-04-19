El Bayern Múnich y el Stuttgart se enfrentan este domingo 19 de abril en la jornada 30 de la Bundesliga, en un partido que puede terminar en celebración anticipada para el conjunto bávaro. Con el título al alcance de la mano, el equipo dirigido por Vincent Kompany sabe que una victoria en casa podría sellar matemáticamente una nueva consagración en Alemania.

La caída del Borussia Dortmund ante Hoffenheim abrió aún más el camino para el líder, que ahora tiene la posibilidad de ampliar la diferencia a 15 puntos con apenas cuatro fechas por disputarse. Todo está servido para una jornada que puede quedar marcada por un nuevo trofeo en las vitrinas del gigante alemán.

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Bayern vs Stuttgart: Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

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Un Bayern imparable que quiere celebrar en casa

El Bayern Múnich llega en un momento ideal. No solo avanzó a las semifinales de la Champions League, sino que además mantiene un rendimiento ofensivo demoledor que lo posiciona como el equipo más goleador de Europa en la temporada. Con ese contexto, la consigna es clara: cerrar la historia frente a su gente.

El conjunto bávaro buscará imponer condiciones desde el primer minuto, con presión alta, posesión dominante y constante generación de peligro en campo rival. Incluso con posibles rotaciones, su profundidad de plantilla le permite sostener un nivel competitivo muy alto.

En lo individual, nombres como Jamal Musiala y Leon Goretzka apuntan a tener protagonismo en el once titular. El primero, tras su regreso progresivo, podría ser clave en la creación, mientras que el segundo ganaría terreno en el mediocampo.

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En cuanto a bajas, Tom Bischoff y Lennart Karl continúan fuera por lesión, aunque no afectan de manera determinante el funcionamiento colectivo del equipo.

Stuttgart, un rival competitivo con una baja sensible

El Stuttgart llega con argumentos para competir, respaldado por una campaña sólida que lo tiene en el cuarto lugar de la Bundesliga, en zona de clasificación directa a Champions League. Sin embargo, su margen es corto y no puede descuidarse.

La gran ausencia será la de Deniz Undav, suspendido, una baja de peso considerando su impacto goleador. Ante este escenario, Ermedin Demirovic asumirá la responsabilidad ofensiva, acompañado por Jamie Leweling y Chris Führich.

El desafío para el visitante será sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar el Bayern, aunque el contexto obliga a un partido casi perfecto para aspirar a sumar.

Bayern vs Stuttgart: posibles alineaciones

Bayern Múnich (4-2-3-1):

Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

Entrenador: Vincent Kompany

Stuttgart (4-2-3-1):

Nübel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Leweling, Nartey, Führich; Demirovic.

Entrenador: Sebastian Hoeneß

Un título que puede quedar sentenciado

El contexto favorece completamente al Bayern Múnich, que tiene todo para coronar una temporada dominante en la Bundesliga. Ante su público y con el impulso anímico de su presente internacional, el equipo alemán buscará imponer su jerarquía y cerrar la historia.

Para el Stuttgart, el reto será resistir y competir con inteligencia, en un escenario donde cualquier error puede ser determinante. La jornada promete emociones fuertes y, posiblemente, una nueva celebración en Alemania.