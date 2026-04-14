El Barcelona llegó al estadio Metropolitano con la ilusión de protagonizar otra de esas noches épicas que han marcado su historia en la UEFA Champions League. El equipo azulgrana estaba obligado a remontar el 0-2 sufrido en el partido de ida de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid.

El desafío era enorme. Perder en casa había dejado al Barcelona contra las cuerdas en la eliminatoria. Para avanzar a semifinales debía ganar por más de dos goles en Madrid o al menos igualar la serie para forzar una definición posterior.

El equipo dirigido por Hansi Flick salió al campo con la determinación de buscar la remontada desde el primer momento. Durante buena parte del encuentro, el plan parecía encaminarse hacia una noche memorable. Sin embargo, varios momentos clave terminaron inclinando la eliminatoria del lado del Atlético, que logró sostener la ventaja global y quedarse con el boleto a las semifinales del torneo.

El arranque perfecto del Barcelona en el Metropolitano

El inicio del partido fue exactamente lo que necesitaba el Barcelona. Apenas a los 4 minutos de juego apareció Lamine Yamal para marcar el primer gol de la noche. El atacante azulgrana firmó el 0-1, un tanto que reducía la desventaja global y generaba presión inmediata sobre el equipo local.

Ese gol temprano cambió la dinámica del partido. El Barcelona tomó confianza, se adueñó del balón y comenzó a dominar el ritmo del encuentro en el Metropolitano. La recompensa a ese dominio llegó nuevamente a los 24 minutos, cuando Ferrán Torres anotó el 0-2.

Con ese resultado, la eliminatoria quedaba igualada. El Barcelona había logrado igualar el marcador del partido de ida y estaba a un gol de completar una remontada histórica. Durante ese tramo del encuentro, el equipo azulgrana mostró intensidad, agresividad en ataque y una presión alta que incomodó al Atlético.

El gol de Lookman que frenó la remontada del Barcelona

Cuando el Barcelona parecía tener la eliminatoria bajo control, llegó una jugada que cambió el rumbo del partido. A los 31 minutos, el Atlético encontró el gol del descuento a través de Ademola Lookman. El atacante aprovechó una acción ofensiva del conjunto local para marcar el 1-2 del partido. Ese tanto devolvía la ventaja al Atlético en el global de la eliminatoria.

El gol tuvo un impacto inmediato en el desarrollo del juego. El equipo madrileño recuperó confianza, mientras que el Barcelona se vio obligado nuevamente a marcar para igualar la serie. A partir de ese momento, el encuentro se volvió más equilibrado. El Atlético se replegó con orden defensivo y buscó aprovechar los espacios en transiciones rápidas. El Barcelona continuó intentando generar ocasiones, pero el partido ya no tuvo el mismo ritmo ofensivo de los primeros minutos.

La expulsión de Eric García complicó el final del Barcelona

El partido se mantuvo abierto durante gran parte de la segunda mitad, con el Barcelona intentando encontrar el gol que le permitiera mantener viva la eliminatoria. Sin embargo, el momento más complicado para el equipo azulgrana llegó en los minutos finales. A los 80 minutos, el defensor Eric García fue expulsado tras cometer una infracción sobre el delantero Alexander Sorloth.

La tarjeta roja dejó al Barcelona con diez jugadores en el tramo decisivo del encuentro. Con inferioridad numérica y el desgaste acumulado del partido, el equipo catalán perdió parte de la intensidad ofensiva que había mostrado durante el encuentro. El Atlético aprovechó ese contexto para administrar los últimos minutos con mayor control y evitar que el Barcelona generara nuevas oportunidades claras de gol. El marcador ya no volvió a moverse y la eliminatoria quedó definitivamente sellada.

Atlético de Madrid se clasifica a semifinales de la Champions

Con el resultado final de la serie, el Atlético de Madrid se convirtió en uno de los cuatro mejores equipos de la Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone supo manejar los momentos clave de la eliminatoria. La ventaja obtenida en el partido de ida terminó siendo decisiva para asegurar la clasificación.

El conjunto rojiblanco resistió el arranque explosivo del Barcelona y logró sostener su posición en el marcador durante el resto del encuentro. Este resultado confirma al Atlético como uno de los equipos más competitivos del torneo y lo instala nuevamente en una instancia decisiva del fútbol europeo.

Qué rival tendrá Atlético en las semifinales de Champions

Tras eliminar al Barcelona, el Atlético de Madrid ya conoce cuál será el camino que le espera en las semifinales de la Champions League. El rival saldrá del enfrentamiento entre el Arsenal FC y Sporting Clube de Portugal. La eliminatoria entre ambos equipos tendrá su partido decisivo el 15 de abril en Inglaterra.

El primer duelo disputado en Portugal terminó con victoria del Arsenal por 0-1, resultado que le otorga ventaja al equipo inglés de cara al encuentro de vuelta. El ganador de esa serie será el adversario del Atlético de Madrid en la semifinal de la Champions League, en la lucha por un lugar en la final del torneo continental.