La Supercopa de España abre su telón este miércoles en el estadio Al Jawhara de Yeda con una semifinal de alto impacto entre Barcelona y Athletic Bilbao, dos clubes con historia y ambición que buscan dar el primer golpe en el torneo. El equipo dirigido por Hansi Flick llega con el impulso de su gran momento competitivo, mientras que los vascos intentan apoyarse en su carácter para cambiar el rumbo reciente y sorprender en un escenario neutral que suele elevar la tensión.

Entre los cuatro aspirantes al título —con Real Madrid y Atlético en la otra llave— el conjunto azulgrana aparece como el más sólido en la previa: lidera LaLiga EA Sports y encadena una racha positiva que refuerza su condición de favorito, aunque la Supercopa ha demostrado en varias ediciones que no admite confianzas.

FC Barcelona vs Athletic Club: canales TV y plataformas online para ver HOY EN VIVO

España: 8:00 p.m. | Movistar +

8:00 p.m. | Movistar + Colombia: 2:00 p.m. | Win + Fútbol y Win Play

2:00 p.m. | Win + Fútbol y Argentina: 4:00 p.m. | DSPORTS y DGO

4:00 p.m. | y México: 1:00 p.m. | Sky Sports

1:00 p.m. | Sky Sports Estados Unidos: 2:00 p.m. | ESPN 2

2:00 p.m. | ESPN 2 Resto de Latinoamérica: DSPORTS y DGO

Un torneo que suele marcar el pulso de la temporada

Con 15 títulos, el Barcelona es el club más ganador de la Supercopa de España, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3). En la edición anterior, el equipo catalán dejó en el camino al conjunto bilbaíno en semifinales y luego se impuso con autoridad en la final, una señal que terminó anticipando un curso exitoso también en Liga y Copa del Rey. No es un dato menor: el campeón de la Supercopa también se quedó con el torneo liguero en las últimas cuatro temporadas.

Así llega el Barcelona al duelo

El plantel azulgrana aterrizó en Arabia Saudita con las bajas por lesión de Gavi y Andreas Christensen, pero con una noticia destacada: el regreso a la convocatoria de Ronald Araújo, quien retomó los entrenamientos tras varias semanas fuera. Su participación dependerá de sensaciones y decisiones del cuerpo técnico.

Hansi Flick cuenta con variantes para mover el tablero. En el último compromiso liguero, el ingreso de piezas como Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo y Pedri fue decisivo, y varios de ellos aparecen como candidatos a ser titulares. El objetivo es repetir la fórmula que tan bien funcionó ante el Athletic en el cruce liguero de noviembre: sortear la presión alta, ganar la disputa en la mitad y castigar los espacios a la espalda de la defensa rival.

En las áreas, la atención estará puesta en la solidez reciente del Barça, impulsada por el buen momento de Joan García, quien buscará ratificar su fiabilidad frente a Unai Simón, guardián del arco bilbaíno y habitual en la selección española.

El presente del Athletic Bilbao

El Athletic llega a Yeda con dudas tras una racha liguera adversa y un calendario exigente que ha puesto a prueba su regularidad. En Europa, el margen de error se redujo al mínimo, mientras que en Copa del Rey logró avanzar con esfuerzo en una eliminatoria que se definió en la prórroga.

Para esta semifinal, Ernesto Valverde no podrá contar con Aymeric Laporte ni Yuri Berchiche, dos ausencias sensibles en el costado izquierdo de la defensa. Además, varias de sus figuras —Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta— buscan recuperar el nivel que llevó al equipo a pelear arriba la temporada pasada. Aun así, nombres como Mikel Jauregizar, Robert Navarro y Alex Berenguer emergen como alternativas para refrescar el once y aportar energía.

Un cruce que promete tensión y jerarquía

La semifinal entre Barcelona vs Athletic Bilbao reúne historia, necesidad y ambición. Para el Barça, es la oportunidad de confirmar su gran momento y acercarse a un título que suele marcar tendencia. Para el Athletic, un escenario ideal para sacudirse dudas y volver a competir de tú a tú ante uno de los gigantes del fútbol español.